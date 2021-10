Australian Open solo per vaccinati, Djokovic in forse: “Non so se ci sarò, l’obbligo è terrificante” Novak Djokovic annuncia che continuerà a giocare nel 2021 e ci sarà anche alle Finals di Torino, ma ha messo in dubbio la sua presenza agli Australian Open perché per giocare il primo Slam del 2022 i tennisti devono essere vaccinati: “In Australia ci saranno molte restrizioni, non so se ci andrò, io non voglio dire se sono vaccinato o meno”.

A cura di Alessio Morra

Un mese dopo la sconfitta subita nella finale degli US Open e la fine del sogno Slam, Nole Djokovic torna a parlare e lo fa in modo tutt'altro che banale. Perché il numero 1 del tennis conferma la sua presenza alle ATP Finals, togliendo una speranza a Sinner, ma mette in dubbio la sua partecipazione agli Australian Open 2022. Il serbo potrebbe non difendere il titolo a causa delle regole dell'Australia sui vaccini.

Vuole chiudere in bellezza una stagione che è stata straordinaria Djokovic che giocherà Parigi Bercy per tornare in forma e poi proverà a vincere le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis. Parlando con il quotidiano serbo Blic Djokovic ha parlato dei suoi progetti attuali e del futuro a breve termine: "Sono molto impegnato anche per la mia Academy e nello sviluppo del Tennis Center. Sono stimolato da questi progetti. Giocherò Bercy, le Finals di Torino e sarò con i miei compagni in Coppa Davis". Dunque dubbi spazzati sul suo finale di stagione e notizia che complica i piani di Sinner, perché con il forfait di Djokovic si sarebbe liberato un altro posto (oltre a quello già lasciato da Nadal) – ma è meglio che le prime Finals disputate in Italia abbiano in gara Djokovic.

Le regole imposte dall'Australia per giocare gli Australian Open

Il numero 1 del mondo però ha parlato soprattutto degli Australian Open, il primo torneo dello Slam in ordine cronologico. Al torneo che ha vinto 8 volte (record), Djokovic potrebbe non partecipare. Nole non ha mai voluto rivelare se si è vaccinato o meno, ma è contrario alle regole imposte dall'Australia che permetterà solo ai tennisti vaccinati di disputare il torneo senza effettuare la quarantena, gli altri, i non vaccinati dovranno stare in isolamento per 15 giorni, esattamente come è accaduto per l'edizione 2021, come ha confermato il Premier dello Stato di Victoria, Dan Andrews che nei giorni scorsi ha detto: "Al virus non importa quale sia la tua classifica e quanti Slam hai vinto. E se anche i non vaccinati dovessero ottenere un visto, dovrebbero probabilmente essere messi in quarantena per due settimane, quando nessun altro giocatore dovrebbe farlo".

"Non rivelerò se sono vaccinato o meno"

La presenza di Novak Djokovic agli Australian Open dunque è in forte dubbio e nell'intervista il tennista ha parlato anche dei vaccini dicendo: "Trovo terrificante che la società ti giudichi in base a un vaccino. Non voglio partecipare a una guerra che stanno fomentando i media. Pertanto non rivelerò se sono vaccinato o meno. verità è che non so se giocherò, la situazione non è affatto buona. Tra due o tre settimane verrà presa una decisione definitiva. Questa è una situazione difficile, non so quanti viaggeranno a Melbourne questa volta".