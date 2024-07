video suggerito

Djokovic commosso dopo la finale di Wimbledon, promessa ai figli: "Ma non so se ce la farò" Djokovic dopo la sconfitta in finale a Wimbledon contro Alcaraz ha emozionato tutti con le parole per i gili.

A cura di Marco Beltrami

Niente da fare per Novak Djokovic. Carlos Alcaraz si è rivelato un muro insormontabile per il secondo anno consecutivo a Wimbledon. Una sconfitta che Nole ha già iniziato a metabolizzare come dimostrato nell'intervista dopo la finale. Un intervento quello durante la premiazione, molto significativo, in cui ha trattenuto a fatica le lacrime, quando il suo sguardo ha incrociato quello dei figli. Emozioni allo stato puro.

Djokovic e le parole per i figli dopo la finale di Wimbledon, è commosso

"Continua a venirmi da piangere ogni anno quando vi vedo lì". Dopo la dedica a sua moglie, Nole ha speso parole bellissime per i piccoli Tara e Stefan, commuovendosi. Come accaduto in passato, il campione serbo non ha retto le emozioni: "Grazie per mettere il sorriso sul mio volto ogni giorno. È così bello essere il padre di questi due piccoli angioletti".

Djokovic scherza con i figli, poi la promessa sul tennis

Il tennis è entrato già nella vita dei due piccoli di Djokovic. Entrambi infatti stanno muovendo i primi passi sul campo, e Djokovic ci scherza su. Infatti Novak ha dichiarato di non sapere se riuscirà a reggere la pressione di un futuro da coach: "Non so se avrò il coraggio di continuare la mia carriera da allenatore con mio figlio". Per questo ecco il simpatico messaggio proprio a Stefan: "Ci sono tante cose belle nella vita…". Poi però le parole che arrivano dal cuore e una promessa: "Se davvero vorrai andare avanti io sarò lì per te".

Emozioni allo stato puro per Djokovic che anche quest'anno ha comunque scritto una pagina importante della sua carriera sui campi di Wimbledon: "Ho cercato di ricordarmi quanto sia surreale la sensazione di essere qui per tutte le partite che ho vinto, eppure sono ancora qui a lottare per il titolo. E ogni volta che entro qui è come se fosse la prima volta. Sono di nuovo il bambino che sta vivendo il suo sogno di bambino". E chissà se un giorno, anche uno dei suoi figli terrà vivo questo meraviglioso sogno.