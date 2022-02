Vince il Super Bowl e poi sorprende tutti: la proposta di matrimonio in campo è dolcissima Taylor Rapp, safety dei Los Angeles Rams, dopo la vittoria del Super Bowl ai danni dei Cincinnati Bengals ha trovato un modo molto particolare per festeggiare.

A cura di Marco Beltrami

Notte indimenticabile per Los Angeles, da incubo per Cincinnati. Sono queste le due facce della medaglia dopo il Super Bowl, che si è chiuso con il successo della squadra di casa dei Rams in rimonta sui Bengals. Emozioni a non finire sia durante la partita, che in occasione del classico show all'intervallo, grazie alle star della musica a stelle e strisce. Come sempre accade nella finale del campionato della National Football League, non sono mancati anche i fuori programma, alcuni di questi molto emozionanti.

Le cose sembravano essersi compromesse per i Los Angeles Rams, che hanno dovuto fare i conti con la rimonta di Cincinnati dopo un ottimo inizio. E invece nel finale, ecco il touchdown decisivo, con l'apoteosi della formazione casalinga che ha potuto così celebrare il secondo successo della sua storia. Uno spettacolo nello spettacolo, che nemmeno l'invasione di campo andata in scena nell'intervallo e censurato dalla TV ha rovinato. Ed ecco allora che SoFi Stadium si è trasformato in una bolgia gialloblu con celebrazioni sugli spalti e sul terreno di gioco.

Dopo la premiazione della squadra vincitrice, c'è stato spazio anche per famiglie e amici dei giocatori che sono scesi in campo per le foto di rito e i festeggiamenti. Tra le tante scene di grande gioia, ce n'è stata una che ha fatto il giro del mondo, con protagonista Taylor Rapp, safety dei Los Angeles Rams. Quest'ultimo ha voluto sorprendere la sua fidanzata Dani Johnson. All'improvviso il ragazzo classe 1997 si è inginocchiato davanti alla compagna, e ha aperto una scatolina contenente un anello.

Una bellissima e inaspettata proposta di matrimonio che ha lasciato senza parole la ragazza, e tutti i presenti che hanno celebrato con applausi la scena. Il 24enne ha voluto dunque coronare il suo sogno, per una giornata memorabile, con due anelli: il primo legato alla conquista del Super Bowl, il secondo per chiedere alla sua Dani di sposarlo. I due sono molto legati e si conoscono dai tempi del liceo. Nello scorso gennaio, entrambi avevano condiviso foto relative ai successi di Rapp che ha sempre potuto contare sul supporto della sua ragazza, nel corso della sua carriera. Memorabile una foto della Johnson con tra le mani la palla ovale sugli spalti, accompagnata dalla didascalia: "Abbiamo sognato momenti come questo!".