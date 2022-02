Invade il campo con una bandiera particolare: imbarazzo al Super Bowl, la TV censura tutto Il Super Bowl che ha fatto registrare il successo dei Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals è stato contraddistinto anche da un’invasione di campo.

A cura di Marco Beltrami

Spettacolo, emozioni, colpi di scena, ma anche fuori programma. In occasione della 56 edizione del Super Bowl, che ha fatto registrare il successo in rimonta dei Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals non è mancato un momento di tensione che ha creato un po' d'imbarazzo a organizzatori e addetti ai lavori. Protagonista un ragazzo che ha deciso d'invadere il campo poco dopo l'intervallo, seminando il panico e costringendo gli steward agli straordinari. In mano aveva una bandiera che ha provato senza troppa fortuna a mostrare alle telecamere.

Non c'è stato un momento di sosta nella finale del campionato della National Football League, anche nell'intervallo quando è andato in scena il classico e attesissimo show a cui hanno partecipato artisti del calibro di Dr Dree, Snoop Dogg, Mary J Blige, Kendrick Lamar ed Eminem. Mentre i giocatori dei Rams e dei Bengals si preparavano a riprendere le ostilità, a catalizzare l'attenzione di tutti è stato un ragazzo che dribblando i controlli, è riuscito a correre sul terreno di gioco.

Le telecamere subito hanno censurato il tutto, spostandosi su altre zone del campo, ma sui social e sulle agenzie sono spuntate le immagini di quanto accaduto. L'invasore, un ragazzo vestito di nero con tanto di mascherina e giacca griffata del Super Bowl, ha portato con sé una bandiera bianca, con una scritta verde difficile da decifrare. Dopo aver dribblato alcuni degli steward, è riuscito persino a sfuggire ad un giocatore dei Rams, che poi ha rinunciato al possibile placcaggio extra, preferendo "godersi lo spettacolo". Secondi di grande confusione, prima che il protagonista di questo fuori programma venisse definitivamente bloccato sul campo e trascinato fuori.

Cosa c'è dietro questo gesto? Difficile dirlo al momento, anche perché non è stato possibile decifrare il contenuto della bandiera sventolata dall'invasore. Quello che è certo è che le motivazioni potrebbero essere anche "banali" e legate per esempio ad una motivazione tutt'altro che di protesta. Nell'edizione precedente, un altro invasore ha ottenuto grandi guadagni, dopo aver scommesso proprio sulla potenziale invasione di campo nel match. Secondo quanto trapelato sui tabloid d'oltreoceano, i servizi di sicurezza hanno dovuto bloccare un altro tifoso che ha provato a fare il furbo, prima della gara