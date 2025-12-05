Un bambino indiano di tre anni fa la storia: è il più giovane scacchista classificato, non sa leggere

Sarvagya Singh Kushwaha è diventato il più giovane scacchista della storia a essere inserito nella classifica mondiale: il bambino indiano ha soli 3 anni e 7 mesi, va all’asilo e non sa leggere. Da inizio dicembre ha un punteggio FIDE di 1572 negli scacchi ‘rapid’.

Sarvagya Singh Kushwaha è un bambino indiano che ha appena fatto la storia degli scacchi, diventando a soli 3 anni e 7 mesi il giocatore più giovane di sempre a ottenere un punteggio ufficiale FIDE, entrando così nella classifica della Federazione Internazionale. Nato nel 2022 – e già solo dirlo è straniante – il piccolo Sarvagya è entrato nel ranking ‘rapid' degli scacchi (ovvero relativo a partite dal vivo veloci, solitamente di 10-15 minuti più incremento) con un rating di 1572 punti. Qualcosa che è davvero surreale per un'età così precoce, anche in un mondo come quello degli scacchi in cui l'età agonistica dei fenomeni si sta abbassando sempre di più (basti pensare all'argentino Faustino Oro, il ‘Messi degli scacchi, oggi 12enne, per il quale si prevede un futuro da campione del mondo).

Kushwaha ha superato a inizio dicembre il precedente record detenuto da un altro bambino indiano, Anish Sarkar (3 anni e 8 mesi). In India gli scacchi hanno una popolarità gigantesca – l'attuale campione del mondo è il 19enne Dommaraju Gukesh – e l'annuncio dell'inserimento di Sarvagya nella classifica mondiale ha avuto grandissima rilevanza, rimbalzando poi anche sui media internazionali.

Il bambino – che frequenta l'asilo – è stato introdotto agli scacchi dai genitori all'età di circa 2 anni e mezzo, per farlo stare meno tempo con lo smartphone in mano. In soli 6 mesi di allenamento, Sarvagya ha imparato le regole, i movimenti dei pezzi e ha iniziato a gareggiare. "È un grande orgoglio e onore che nostro figlio sia diventato il giocatore di scacchi più giovane al mondo a ottenere un rating FIDE – ha detto il padre – Vediamo un futuro luminoso per lui e vogliamo che diventi un Grande Maestro". La madre ha aggiunto: "Qualsiasi sia il suo successo, per noi è una benedizione".

Per arrivare a questi livelli, in un gioco in cui contano sicuramente il talento e la memoria, serve tuttavia anche moltissimo allenamento, visto che conoscere le tante aperture e le loro varianti fino a parecchie mosse fa chiaramente la differenza. Il piccolo Sarvagya si allena 4-6 ore al giorno, tra sessioni personali, partite online e video di formazione. Vista la sua altezza, che ovviamente è a misura di bambino piccolo, deve usare dei rialzi per arrivare con la mano all'altra estremità della scacchiera. Data l'età, non sa ancora leggere, ma identifica perfettamente tutti i pezzi.

La scheda di Sarvagya Singh Kushwaha sul sito della FIDE

Per ottenere un punteggio FIDE ed entrare ufficialmente nella classifica mondiale degli scacchi, un giocatore deve sconfiggere almeno un avversario con rating ufficiale in tornei approvati. Sarvagya ha superato di gran lunga questo requisito, battendo tre giocatori con rating internazionale in vari tornei. Ha così superato la soglia minima di 1400 punti, raggiungendo 1572 negli scacchi ‘rapid', un punteggio superiore a molti adulti.