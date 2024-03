Chi è Faustino Oro, il “Messi degli scacchi” che a 10 anni ha già battuto il numero 1 al mondo Nel corso di uno dei tornei di scacchi più difficili in assoluto, il “Bullet Game”, un ragazzino argentino di soli 10 anni, Faustino Oro, è riuscito nell’impresa di battere il pluricampione Magnus Carlsen, costretto all’abbandono. Un evento incredibile che testimonia il talento purissimo del bambino oramai conosciuto nell’ambiente semplicemente come il “Messi degli scacchi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Domenica 24 marzo in occasione del "Bullet Bral 2024", una competizione di scacchi aperta, con partite ultraveloci giocate online in cui ogni giocatore ha un totale di un minuto per muovere le proprie pedine e cercare di battere il proprio rivale, l'argentino Faustino Oro ha battuto il campione del Mondo, il norvegese Magnus Carlsen. E questa sarebbe di per sé già una notizia importante, che è diventata oltremodo virale e straordinaria se si aggiunge un ulteriore dato, l'età di Faustino: solo dieci anni, già da tempo definito semplicemente "il Messi degli scacchi". Per coltivare il suo talento i genitori hanno venduto tutto e si sono trasferiti a Barcellona.

Incredibile, ma assolutamente reale ciò che è accaduto nel fine settimana nel mondo degli scacchi, dominato dal numero uno in assoluto, il norvegese Magnus Carlsen che dal 2013 ad oggi non conosce praticamente rivali che siano in grado di tenergli testa, prendendosi il titolo iridato consecutivamente dal 2013 ad oggi, in tutte le principali discipline scacchiste. Eppure, qualcuno che in prospettiva gli potrà davvero tenere testa e che ha dimostrato di saperlo battere c'è e si chiama Faustino Oro, ragazzino argentino di dieci anni che da qualche tempo vive in Spagna con l'obiettivo di affinare ulteriormente il proprio straordinario talento sulla scacchiera.

Magnus Carlsen, il "Mozart degli Scacchi", uno dei campioni più forti di sempre che trionfa da 10 anni a questa parte in tutte le categorie di gioco.

La partita che ha sorpreso tutti, non ultimo proprio Carlsen si è svolta in una delle competizioni più difficili in assoluto delle varie che caratterizzano i tornei di scacchi, il "bullet game". Si tratta di una serie di incontri ad eliminazione diretta, ognuno della durata di un solo minuto, in cui i giocatori devono effettuare le loro mosse ed avere la meglio sul proprio avversario. Pochissimi istanti di reazione, una capacità sovrumana di pensiero, mosse e contromosse per poter avere la meglio. Così, al Bullet Bral 2024, una competizione aperta a tutti online, Oro si è iscritto tra i 156 partecipanti in cui spiccavano nomi illustri tra cui quello del pluricampione.

Faustino e Magnus si sono incrociati e non c'è stato scampo per il norvegese: in 48 mosse in meno di 60 secondi il ragazzino argentino ha sferrato un attacco davanti al quale Carlsen ha dovuto arrendersi. Oro ha poi proseguito il suo percorso piazzandosi al 21° posto, nel Bullet Bral vinto dal Gran Maestro americano Hikaru Nakamura, ma è quanto è riuscito a realizzare il fenomeno argentino a lasciare tutti assolutamente esterrefatti.

Il "Messi degli Scacchi", com'è stato già da tempo soprannominato da tutti ha battuto il "Mozart degli scacchi", epiteto che Carslen si è meritato diventando grande maestro nel 2004, all'età di 13 anni per poi dominare l'intera scena internazionale con Mondiali vinti a ripetizione.

La partita con cui Faustino Oro ha battuto Magnus Carlsen

"Se non riesco a vincere dopo questa apertura mi ritiro dagli scacchi". Così ha commentato il ragazzino argentino di soli 10 anni, Faustino Oro rivivendo la sua memorabile impresa di domenica sera quando ha battuto il campione del mondo Magnus Carlsen. Non a caso aveva iniziato la sfida nel migliore dei modi, poi il campione del mondo ha reagito e non solo ha equilibrato la partita, ma ha anche preso una posizione dominante.

Faustino sembrava rassegnato alla sconfitta finché non si è accorto di un errore da parte del suo avversario e ne ha approfittato fino a costringere il norvegese alla resa finale: "Ho battutto Carlsen… Sono davvero molto contento" ha poi proseguito il precoce campione, "è stata una grande gioia per me perché non avevo mai giocato contro di lui".

Chi è Faustino Oro, il Messi degli scacchi che ha battuto il Campione del Mondo

Faustino Oro nasce e cresce a Buenos Aires, ma davanti al suo precocissimo talento mamma Romina e papà Alejandro non hanno avuto alcuna esitazione: si sono dimessi dai rispettivi lavori e si sono trasferiti in Spagna investendo tutti i loro risparmi, per permettere al proprio figlio di affinare e accrescere le proprie capacità. Così dal dicembre 2023 hanno cambiato Continente si è trasferito a Barcellona e Faustino ha continuato a migliorarsi di partita in partita, di competizione in competizione. Chi l'ha potuto seguire con attenzione è convinto di una cosa: non aver mai visto nulla di simile prima d'ora.

Faustino Oro davanti ad una scacchiera: da tutti è considerato un talento purissimo di questo sport

Faustino è un talento purissimo, che non solo riesce a far fronte a qualsiasi situazione ma ha anche una mentalità vincente devastante, a tal punto che è stato soprannominato il "Messi degli Scacchi". Oro è stato il primo al mondo a varcare la soglia dei 2300 punti nel ranking mondiale a soli 10 anni. È avvenuto nel giugno 2023, a pochi mesi dal suo trasferimento spagnolo, superando di sette mesi il record detenuto dal GM uzbeko Javokhir Sindarov. Ora, la vittoria su Carlsen: il mondo degli scacchi è già ai suoi piedi.