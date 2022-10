Tyson ora è incontenibile, non sembra un 56enne: “Non mi aspettavo di vedere queste cose” Mike Tyson si mostra in tutto il suo strapotere fisico, dimostrando di essersi messo alle spalle i problemi fisici delle scorse settimane.

A cura di Marco Beltrami

Come sta Mike Tyson? Quali sono le condizioni di salute della leggenda della boxe? L'ex campione dei pesi massimi aveva spaventato tutti con le foto su una sedia a rotelle delle scorse settimane. Problemi di salute dunque per il 56enne abituato a stupire non solo sul ring. Proprio in linea con il suo personaggio Tyson, ha lasciato tutti di stucco con l'ultimo contenuto diffuso sui social, che mostra una situazione diametralmente opposta a quella di poco tempo fa.

A quanto pare dunque le immagini di Iron Mike a bordo di una carrozzella con tanto di bastone, sono un lontano ricordo. È stato lui stesso a rendere di dominio pubblico i fastidi alla parte bassa della schiena, una "riacutizzazione della sciatica" che lo tormenta da tempo. Proprio questo "vecchio problema" lo ha costretto a restare ai box, con il dolore diventato a momenti insostenibile. Basti pensare che nel 2020 Tyson è rimasto quasi immobile a letto per due settimane.

Questa situazione unita alle sue dichiarazioni sulla possibilità di una "morte vicina" aveva turbato l'opinione pubblica. In tanti pensavano che il più giovane campione del mondo dei pesi massimi, nascondesse qualcosa. A quanto pare però almeno a livello fisico la sua situazione non è così grave: è quello che si può dedurre dall'ultimo video condiviso sul suo profilo Instagram.

Tyson si è mostrato alle prese con un allenamento sul ring, con il suo tecnico Rafael Cordeiro. Il classe 1956 è apparso in grande forma: agile, potente e feroce, ha schivato colpi e dimostrato che i suoi pugni possono fare ancora male. Le immagini hanno conquistato l'attenzione, per il motivo inverso rispetto a quelle recenti che lo immortalavano in difficoltà: Iron Mike è apparso in grande spolvero,

I commenti al video diventato virale, sono la sintesi di quanto l'ex pugile sia stato impressionante. Colleghi, atleti, rock-star e attori sono rimasti senza parole. "Questo è un uomo di 56 anni… io non riesco nemmeno a farlo a 28" ha scritto un utente, e poi riferito al suo allenatore: "Spero che quel tizio venga pagato bene. Non credo che basti per questo pestaggio settimanale". Proprio Cordeiro ha dichiarato: "Appena abbiamo iniziato ad allenarci ho detto ‘Mio Signore'. Non mi aspettavo di vedere quello che ho visto: ho visto un ragazzo con la stessa velocità, la stessa potenza di un ragazzo che ha 21, 22 anni. E posso dire; dovresti essere un bravo atleta per combattere con Mike, perché se non ti prepari, non ti lascerà al 100%. Il potere è di livello diverso".