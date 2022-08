Le foto di Mike Tyson sulla sedia a rotelle preoccupano i fan: “È un vecchio problema” La leggenda del pugilato Mike Tyson si è mostrato su una sedia a rotelle nell’aeroporto di Miami. Il motivo è legato al riacutizzarsi di un vecchio prob.

A cura di Marco Beltrami

Mike Tyson sulla sedia a rotelle (Foto TheImageDirect.com)

Come sta Mike Tyson? Quali sono le condizioni di salute della grande gloria del pugilato a pochi giorni dalle sue dichiarazioni scioccanti, sulla morte che sente ormai vicina? Le ultime immagini del 56enne hanno spaventato e non poco i fan: Tyson infatti è stato immortalato a bordo di una sedia a rotelle, con tanto di bastone anche a supporto. Immagini preoccupanti che hanno fatto il giro del mondo, scatenando la preoccupazione dei fan dell'ex leggenda della boxe.

"Moriremo tutti un giorno, naturalmente. Poi, quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso, dico: ‘Wow. Questo significa che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto". Queste parole pronunciate da Mike Tyson nel podcast Hotboxin hanno sollevato non pochi dubbi sul suo stato di salute. Se a questo si aggiungono gli scatti circolati nelle ultime ore, è lecito essere in ansia per Iron Mike. Quest'ultimo è stato fotografato nell'aeroporto internazionale di Miami, su una sedia a rotelle.

Un Tyson apparso affaticato, è stato condotto attraverso il terminal con un grande bastone da passeggio in grembo. Nonostante tutto, l'ex pugile si è prestato alle foto con i fan, firmando anche autografi. Tutto avviene esattamente tre settimane dopo le difficoltà di deambulazione svelate da un video: Tyson si faceva strada con difficoltà dall'auto alla camera d'albergo a New York aiutandosi con quello che sembrava lo stesso bastone. Se all'epoca TMZ riferì che "non si trattava niente di grave", oggi The Mail ha voluto tranquillizzare tutti: il problema che sta affliggendo Tyson è un riacutizzarsi della sciatica, già affrontato in passato. Insomma, un vecchio problema.

Non è un periodo particolarmente fortunato per l'ex campione di boxe che ha raccontato anche di aver sperperato 500 milioni di dollari. Infatti sicuramente non influisce sulle sue condizioni fisiche anche la battaglia con il servizio di streaming Hulu per una serie televisiva sulla sua vita. Un prodotto che rischia di andare in scena senza il consenso di Tyson e senza alcuna forma di consenso. Il suo sfogo sui social e no, ha sollevato il caso: "Hulu ha cercato disperatamente di pagare milioni a mio fratello Dana White senza offrirmi un dollaro per promuovere la storia della mia vita da parte del loro padrone di schiavi. Ha rifiutato perché onora l'amicizia e tratta le persone con dignità. Non dimenticherò mai quello che ha fatto per me, proprio come non dimenticherò mai quello che Hulu mi ha rubato".