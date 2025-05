video suggerito

Terremoto Ginnastica ritmica: la nuova ct Pashalieva si presenta, le Farfalle olimpiche si ritirano Altre due Farfalle hanno deciso di ritirarsi di fronte al nuovo corso della Federginnastica che ha licenziato l'ex ct Emanuela Maccarani e inserito Mariela Pashalieva: "Senza i nostri punti storici di riferimento, inutile proseguire". Del gruppo olimpico di Parigi 2024 resta solamente una componente, Laura Paris.

A cura di Alessio Pediglieri

La Nazionale di ritmica a Parigi 2024: la prima a destra è Martina Centofanti, la seconda da sinistra Daniela Mogurean

Il Presidente della Federazione Ginnastica d'Italia, Andrea Facci, ha presentato alla squadra nazionale italiana di ritmica la nuova allenatrice, Mariela Pashalieva, che ha preso il posto della licenziata Emanuela Maccarani, ct dal 1996 ma finita al centro dello scandalo su presunte vessazioni e abusi sulle ginnaste. Una decisione che ha scosso nel profondo la ginnastica ritmica italiana e che sta continuando ad avere enormi ripercussioni: del gruppo della Nazionale italiana che ha partecipato all'appuntamento olimpico di Parigi 2024 è rimasta solo una atleta, Laura Paris. Si sono infatti ritirate altre due Farfalle, Martina Centofanti e Daniela Mogurean, che non hanno mancato di sottolineare il proprio disappunto sul nuovo corso federale.

Pashalieva si presenta da neo ct: "Onorata e felice, impaziente di iniziare"

Mariela Pashalieva si è detta felicissima di iniziare "un'avventura piena di gioia, di cose nuove e bellissime, sono impaziente di cominciare a lavorare con queste meravigliose ginnaste" ha sottolineato la tecnica di origini bulgare scelta dalla Federginnastica, nella sua presentazione ufficiale alla presenza anche dei consiglieri Marta Pagnini e Oreste De Faveri e del numero uno del Comitato regionale FGI Lombardia, Niccolò Maffeis. "Non è solo un piacere essere qui ma un onore. Per me l'Italia Team è sempre stata una scuola di riferimento nella mia carriera, perché rappresenta egregiamente il movimento della ritmica internazionale".

Dopo il "caso Maccarani", le Farfalle olimpiche non esistono più

Parole entusiaste che però stridono con l'attuale situazione della ginnastica ritmica azzurra ancora scossa dal terremoto provocato dalle accuse di alcune ex atlete che denunciarono abusi e maltrattamenti anche da parte della stessa Maccarani, assolta dalla giustizia sportiva ma che, difronte il rinvio a giudizio del Tribunale di Monza, venne sollevata dal proprio incarico per unanimità dal consiglio federale, non senza polemiche. Scelta mai apprezzata dalle Farfalle che con l'oramai ex ct avevano costruito un rapporto più che solido, professionale e personale. Così, se prima del licenziamento si erano già ritirate la capitana di mille successi, Alessia Maurelli e Agnese Duranti, di fronte al cambio della guardia indesiderato è arrivato anche l'addio improvviso di Centofanti e Mogurean, che hanno rispettivamente 26 e 23 anni.

L'addio di Centofanti e Mogurean: "Senza più la tua guida e il tuo punto di riferimento, difficile andare avanti"

Un addio velato ovviamente di amarezza e disagio per il clima creato e il futuro presentato. Nel messaggio social in cui hanno annunciato la propria decisione hanno fatto un implicito riferimento al caso che ha sconvolto la ginnastica ritmica: "Quando costruisci un rapporto di completa fiducia e stima, con la persona che è stata la tua guida e il tuo punto di riferimento per anni, è difficile andare avanti in altro modo" hanno sottolineato riferendosi evidentemente al cambio del ct da Maccarani a Pashalieva: "Dal momento che questo progetto è stato incrinato, reinventarsi e ricominciare per noi non sarebbe stato semplice".