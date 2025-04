video suggerito

Chi è Mariela Pashalieva, la nuova allenatrice delle Farfalle dopo il licenziamento di Maccarani La 55enne bulgara è la nuova responsabile della selezione azzurra di Ritmica. È cresciuta nel solco della generazione delle "ragazze d'oro" di Neshka Robeva, vincendo l'Europeo di Helsinki nel 1988. Da coach ha acquisito esperienza nello staff della selezione del suo Paese.

La neo allenatrice delle Farfalle, Natasha Pashalieva (fonte: sito ufficiale della federginnastica).

Mariela Pashalieva, 55enne bulgara, è la nuova allenatrice della squadra nazionale di Ginnastica Ritmica azzurra. A Desio (Monza), dopo lo scandalo che ha travolto il movimento, sarà lei a prendere il posto di Emanuela Maccarani, che venne allontanata in seguito agli sviluppi dell'inchiesta sui presunti abusi subiti in Accademia e denunciati da ex atlete. Il nuovo presidente federale, Andrea Facci, ha scelto lei per ripartire dopo il ciclone che s'era abbattuto sulla disciplina: una coach di grande esperienza internazionale sia per i risultati sportivi conseguiti sia per il lavoro svolto con la nazionale del suo Paese, in particolare alle Olimpiadi di Pechino (2008) e di Londra (2012).

Chi è Maria Pashalieva, neo allenatrice delle Farfalle

Maria Pashalieva è uno dei nomi più noti nel panorama della ginnastica internazionale. Cska Sofia è stata la palestra e la squadra nella quale è cresciuta fino a vincere l'Europeo di Helsinki con la Bulgaria (1988): fu l'epilogo di un'avventura con la selezione iniziata nel 1981 ed entrò nel corredo di successi di quella che in patria venne definita generazione delle "ragazze d'oro" sotto la guida di Neshka Robeva. Una squadra di ginnaste forti e di talento, costruita nel tempo, capace di mettere in bacheca quasi 300 medaglie in 25 anni tra Mondiali, Europei e Giochi.

La carriera di allenatrice nel team di Iliana Raeva

Finita la carriera da atleta, Pashalieva è rimasta nel "suo" mondo ma nel ruolo di allenatrice. Entrò nel team di Iliana Raeva (oggi numero uno della federazione di ritmica bulgara) che a Tokyo 2021 portò le giovani ginnaste a trionfare nelle gare a Cinque Cerchi. La formazione ricevuta è stata tanto ferrea quanto fondamentale, la neo direttrice delle azzurre ha "studiato" da grande presso la National Sports Academy (NSA) "Vassil Levski" e s'è fatta le ossa con la selezione del suo Paese lavorando nello staff dal 2005 al 2012. Il podio ai Mondiali di Patrasso, le prove di Mosca e Montpellier hanno implementato il curriculum.

La prima sfida della neo coach: i Campionati d'Europa in Estonia

Pashalieva sarà ufficialmente in carica a partire dalla prossima settimana. Lunedì pomeriggio, al rientro della delegazione italiana impegnata Baku (Azerbaijan) all'European Cup, il presidente Facci sarà a Desio assieme ai consiglieri federali Marta Pagnini, Oreste De Faveri e il numero uno del Comitato regionale FGI Lombardia Niccolò Maffei, per presentare la nuova responsabile delle Farfalle. In agenda c'è un appuntamento sportivo cerchiato in rosso: a giugno ci sono i Campionati d'Europa a Tallinn (Estonia).