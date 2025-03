video suggerito

Maccarani licenziata, era DT della ritmica da 30 anni: "L'ho saputo dai social. Neanche una telefonata" Emanuela Maccarani è stata sollevata dal suo incarico alla direzione tecnica della ginnastica ritmica dopo 30 anni: "L'ho saputo dai social. Neanche una telefonata".

A cura di Fabrizio Rinelli

Grosso scossone nel mondo della ginnastica ritmica: Emanuela Maccarani dopo 30 anni di servizio è stata sollevata dal suo incarico alla direzione tecnica. Una decisione presa quest'oggi al termine del Consiglio Federale diretto dal nuovo presidente della Federazione Ginnastica Italiana, Andrea Facci, che ha preso questo provvedimento in attesa del rinvio a giudizio da parte del Gup di Monza nei confronti della stessa Maccarani accusate di maltrattamenti nei confronti delle ex Farfalle, Basta e Corradini, ringraziandola per tutti i successi ottenuti.

I presunti abusi e maltrattamenti alle ginnaste dell'accademia di Desio sono tornati alla ribalta all'emergere di nuovi fatti e per questo è stato ritenuto opportuno dalla Federginnastica che venisse preso questo provvedimento. La comunicazione alla Maccarani è arrivata tramite mail anche se la diretta interessata poco dopo, parlando a LaPresse, ha sottolineato: "L'ho saputo dai social e parallelamente mi è arrivata la lettera di licenziamento dalla federazione senza nessun preavviso telefonico o verbale da parte del presidente".

La foto del Consiglio Federale.

L'ex DT della ginnastica ritmica, parlando di Facci ha aggiunto: "Ho anche avuto modo di incontrarlo venerdì scorso l'ultima volta e palesava la possibilità per la direzione tecnica ma assolutamente non mi aveva detto nulla per quanto riguardava la questione della squadra”. La Maccarani ha poi sottolineato ancora: "Io fino alle 14 non sapevo assolutamente nulla, come del resto le ragazze – ha detto. -. La situazione è veramente drammatica, da domani mattina non posso più venire in palestra”.

La vicenda dei maltrattamenti alle atlete della ginnastica ritmica riaperto dopo i nuovi elementi

Il presidente Facci, come da lui stesso comunicato, prenderà ad interim fino al 30 giugno la carica di Emanuela Maccarani. A dicembre 2024, un anno dopo l'assoluzione di Maccarani e la sua assistente per il caso dei maltrattamenti denunciati dalle due atlete, all'emergere di nuovi elementi sulla vicenda, il procuratore generale del Coni aveva deciso di riaprire il fascicolo ritenendo che la questione fosse stata condotta in modo non corretto. Da domani dunque, giovedì 27 marzo 2025, Emanuela Maccarani sarà esentata dal ruolo di responsabile della squadra nazionale di ritmica.