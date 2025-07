Sorato Shimizu è il nuovo mostro dei 100 metri: il giapponese spazza via Usain Bolt a 16 anni

L'atletica leggera mondiale ha un nuovo mostro che si profila all'orizzonte, nella specialità regina, i 100 metri piani. Quello che ha fatto a 16 anni il giapponese Sorato Shimizu è qualcosa di mai visto prima: per avere contezza della dimensione dell'impresa del ragazzo basta dire che alla sua età – ma anche 4 anni dopo – Usain Bolt non ha mai corso i 100 in 10 secondi netti, ovvero il nuovo record mondiale Under 18 stampato clamorosamente da Shimizu ai giochi studenteschi nazionali.

Sorato Shimizu è il nuovo fenomeno della velocità mondiale: 10 secondi sui 100 metri a soli 16 anni

Impegnati in pista a Hiroshima c'erano gli atleti delle scuole superiori giapponesi: il 16enne ha lasciato tutti a bocca aperta correndo i 100 metri in 10" precisi, tempo omologabile visto che il vento era a favore di 1,7 metri al secondo, dunque entro i 2 m/s che sono il limite per considerare regolare una gara di velocità.

Con la sua prova spaziale, Shimizu ha frantumato il precedente record mondiale per la sua fascia d'età (anzi lui è sotto di ben due anni rispetto alla categoria Under 18): il primato era detenuto congiuntamente dall'americano Christian Miller e dal thailandese Puripol Boonson. Entrambi avevano corso i 100 metri in 10,06 secondi nel 2023: Miller ai campionati statunitensi U20 e Boonson ai Giochi asiatici di quell'anno.

Usain Bolt fatto a pezzi nel confronto parametrato all'età

Quello che è più impressionante nella prova del giapponese, apparso devastante nel lanciato, è il fatto che il suo tempo di 10 secondi netti è stato più veloce della miglior prestazione che Usain Bolt ha mai fatto registrare non già all'età di 16 anni ma di 20. L'uomo più veloce del mondo, il leggendario giamaicano che detiene ancora il record mondiale assoluto sui 100 metri con 9"58 (oltre che sui 200 con 19"19), vantava un record personale di 10,03 secondi all'età di 20 anni.

Con l'irrompere prepotente di Sorato Shimizu sulla scena della velocità mondiale, anche le prestazioni di altissimo livello del giovane australiano Gout Gout, che ha infranto numerosi record a soli 16 anni pure lui, si collocano alle spalle. Il ragazzo originario del Sudan del Sud, oggi 17enne, detiene i record Under 18 e Under 20 per l'Australia e l'Oceania nei 100 e 200 metri: le sue volate gli sono valse il soprannome impegnativo di ‘nuovo Bolt', ma anche il miglior tempo dell'australiano sui 100 metri, pari a 10"17 secondi, non è all'altezza di Shimizu, che ora potrebbe puntare a un posto ai Mondiali dei ‘grandi' di settembre (è qualificato col tempo di 10", che è il quinto di tutti i tempi tra gli atleti giapponesi).