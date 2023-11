Si scaglia improvvisamente contro l’arbitro e lo manda in ospedale: violenza inaudita nell’hockey Ancora un episodio di violenza nell’hockey sul ghiaccio con un arbitro che ha avuto la peggio, rompendosi un braccio.

A cura di Marco Beltrami

Il mondo dell'hockey si ritrova a fare i conti con una brutta storia. Dopo il terribile episodio della morte di Adam Johnson, questa volta ad aver avuto la peggio è stato un arbitro che ha rimediato un brutto infortunio a causa di un colpo violento di uno dei giocatori in campo.

La cornice è stata quella di un incontro di Division 3 in Svezia tra Vita Hästen e Motala. Quello che sembrava destinato ad essere un "normale" scontro di gioco si è trasformato in un contatto durissimo. Un giocatore della formazione dell'Hästen stava infatti inseguendo un avversario che si era portato vicino al limite della pista. Sulla sua strada però si è trovato il povero arbitro Jesper Ek.

Quest'ultimo è stato letteralmente travolto in maniera tremenda dall'hockeista. Un colpo durissimo che ha fatto rimbalzare malamente l'ufficiale prima sulla protezione e poi sul ghiaccio. Nessun provvedimento per lui, mentre il direttore di gara molto dolorante è stato costretto a lasciare il campo. Durante la pausa ha dichiarato prima di raggiungere il centro medico: "Non c'è alcuna possibilità che io possa continuare a giocare. Soffro tantissimo".

Stando alla stampa svedese nell'impatto Ek finito in ospdeale si è rotto un braccio, con diverse contusioni in varie parti del corpo. Il giocatore responsabile dell'incidente è stato squalificato fino a data da destinarsi. Quanto accaduto intanto è al vaglio della commissione disciplinare della Regione Sud, e potrebbe costare al responsabile una vera e propria stangata. Sia lui che il direttore sportivo della squadra considerano l'accaduto come un incidente.

Queste le parole dell'atleta ai microfoni di NT: "È la fase finale del campionato e piace a tutti giocare fisicamente, me per primo. L'arbitro si è messo in mezzo, come ha fatto per tutta la partita. Ha subito il colpo anche se non era mia intenzione". Le immagini dell'incidente però sembrano smentirlo, visto che dopo aver preso la scia dell'avversario il giocatore dell'Hästen sembra proprio puntare l'arbitro disinteressandosi del disco e del rappresentante del Motala. La direzione dello sguardo sembra tradirlo, così come l'entità del contatto molto duro.