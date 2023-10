Tragedia sul ghiaccio, Adam Johnson muore con la gola squarciata: spettatori in lacrime Scene terribili sabato sera a Sheffield: il 29enne hockeista Adam Johnson è morto dopo aver avuto la gola recisa dal pattino di un avversario. Sangue ovunque sul ghiaccio, spettatori sotto shock e in lacrime, arena evacuata.

A cura di Paolo Fiorenza

Una tragedia immane sconvolge il mondo dell'hockey su ghiaccio e ripropone il tema delle protezioni al collo dei giocatori: il 29enne Adam Johnson, ex NHL con la maglia dei Pittsburgh Penguins ed oggi ai Nottingham Panthers nella Elite League inglese, è morto dopo aver avuto la gola squarciata dal pattino di un avversario, che in una dinamica assurda era alzato a livello del collo. La notizia è stata confermata da un messaggio dei Panthers.

Dopo lo scontro il ghiaccio si è ricoperto di sangue e Johnson si è accasciato, con tutti i giocatori e l'intera arena sotto shock per quanto era accaduto: si è percepita subito la gravità della situazione e immediatamente sono scattati i soccorsi, in un silenzio drammatico. La partita tra i Panthers e gli Sheffield Steelers è stata prima interrotta e poi definitivamente abbandonata, mentre i giocatori di entrambe le squadre formavano un cerchio attorno allo sfortunato hockeista statunitense in un atto di estrema protezione.

Una persona presente sugli spalti ha testimoniato su Twitter: "I paramedici sono ora sul ghiaccio, i giocatori stanno formando un cerchio attorno a lui e ora gli schermi sono posizionati intorno. Scene terribili qui alla Sheffield Arena". Altri spettatori hanno riferito che su Johnson era stata praticata la rianimazione cardiopolmonare, altri ancora che la quantità di sangue fuoriuscita dalla gola di Johnson era davvero enorme.

Adam Johnson con la maglia dei Pittsburgh Penguins nella NHL

C'erano circa 8000 spettatori sabato sera all'Utilita Arena di Sheffield. Le persone sono rimaste devastate e "in lacrime" per quanto visto, mentre si abbracciavano l'un l'altra: "È stato orribile da vedere. La gente piangeva e sveniva", ha detto un testimone scioccato. Un altro ha spiegato che Johnson ha cercato di tornare a pattinare dopo l'infortunio alla gola ma è collassato prima di farcela, provocando scene di panico mentre giocatori e medici si precipitavano fuori per aiutarlo.

Ad un certo punto il palazzetto è stato evacuato: ai tifosi è stato chiesto di andarsene in seguito alla "grave emergenza medica". L' account ufficiale dei Nottingham Panthers aveva precedentemente twittato: "I giocatori stanno tornando negli spogliatoi". Lo Yorkshire Ambulance Service ha detto di essere stato chiamato intorno alle 20:20 di sabato sera e che due equipaggi e un paramedico di terapia intensiva erano presenti sulla scena dell'incidente. Lo sfortunato giocatore è stato poi trasportato al Northern General Hospital di Sheffield: ma per lui non c'è stato nulla da fare, troppo grave la ferita riportata.

"I Nottingham Panthers sono davvero devastati nell'annunciare che Adam Johnson è tragicamente scomparso a seguito di uno strano incidente avvenuto ieri sera alla partita di Sheffield – recita il comunicato della sua squadra diffuso nella mattinata di oggi – I Panthers vorrebbero inviare i nostri pensieri e le nostre condoglianze alla famiglia di Adam, alla sua compagna e a tutti i suoi amici in questo momento estremamente difficile. Tutti nel club, compresi i giocatori, lo staff, la dirigenza e la proprietà, hanno il cuore spezzato alla notizia della scomparsa di Adam. Adam, il nostro numero 47, non è stato solo un eccezionale giocatore di hockey su ghiaccio, ma anche un grande compagno di squadra e una persona incredibile con tutta la vita davanti. Ci mancherà moltissimo, il Club non lo dimenticherà mai. Riposa in pace Adam".

Nato nel Minnesota il 22 giugno 1994, Johnson si è unito ai Panthers in questa stagione. In precedenza ha giocato in alcuni dei campionati più importanti del mondo, comprese 13 partite con i Pittsburgh Penguins nella National Hockey League. Nel 2020-21 ha giocato a Malmoe nella SHL, la massima serie svedese, l'anno dopo in Germania ad Augsburg. Un giocatore importante e amato, la sua è una morte davvero assurda.