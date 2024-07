Il campione del mondo di salto in alto Jacques Freitag trovato morto: era stato rapito 15 giorni fa

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Una tragica notizia sconvolge il mondo dell'atletica alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi 2024. L'ex saltatore in alto sudafricano e campione del mondo Jacques Freitag, scomparso da diverse settimane, è stato trovato morto a Pretoria. Secondo la testata Netwerk24, il corpo del 42enne è stato ritrovato privo di vita vicino al cimitero di Zandfontein nella zona ovest della città sudafricana e riportava diverse ferite da colpi inferti con arma da fuoco.

Pochi giorni fa la sorella Chrissie Lewis aveva fatto un appello pubblico chiedendo aiuto per ritrovare l'ex atleta scomparso da diverse settimane. La sorella ha confermato che il fratello stava affrontando un post-carriera molto travagliata: ha avuto problemi di dipendenza dalla droga ed era stato da poco licenziato dal ruolo di allenatore dall'Università di Pretoria perché, quando non era nelle condizioni di allenare, si faceva sostituire da una persona presa per strada e per essersi intascato i soldi degli atleti destinati alle iscrizioni alle gare.

Secondo varie testimonianze riportate dalla stampa locale, Jacques Freitag sarebbe stato prelevato da un uomo a casa di sua madre a Bronkhorstspruit durante la notte del 17 giugno e da allora non sarebbe più stato visto né sentito fino a quando, nel pomeriggio di lunedì 1 luglio, il suo corpo non è stato ritrovato privo di vita in una strada vicino ad un cimitero di Pretoria. Una morte che al momento rimane avvolta nel mistero ma sulla quale sta indagando la polizia che, secondo diverse testate sudafricane, valuta tra le ipotesi più probabili quella di un omicidio legato al mondo della droga.

Una notizia sconvolgente dunque per il mondo dell'atletica leggera che arriva a poche settimane dai Giochi Olimpici che si svolgeranno a Parigi, proprio quella Parigi in cui 21 anni fa l'allora giovanissimo Jacques Freitag si laureava campione del mondo con quello che allora era il suo personale (2,35 m) prima di quel 2,38 metri saltato nel 2005 con cui stabilì il record nazionale sudafricano.