Semifinali Mondiali Volley femminile, oggi Italia-Brasile: a che ora gioca e dove vederla in diretta TV e streaming L’Italia affronta il Brasile in semifinale ai Mondiali di pallavolo femminile: la partita si gioca questa sera alle ore 20:00, diretta TV in chiaro sulla Rai. In palio la qualificazione alla finale.

A cura di Alessio Morra

L'Italia di Mazzanti stasera affronta il Brasile nella seconda semifinale dei Mondiali di pallavolo femminile del 2022. La partita si gioca alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta TV sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. Le Azzurre puntano a giocare la seconda finale consecutiva: in caso di vittoria, l'Italia femminile di pallavolo affronterebbe in finale la Serbia che ha battuto 3-1 gli Stati Uniti. Serbia-Italia è stata la finale dell'ultimo Mondiale. La finalissima si giocherà sabato 15 ottobre alle ore 20:30 ad Apeldorn.

Italia e Brasile si sono già affrontate in questo Mondiale 2022, si sono affrontate la scorsa settimana nella Pool E. Quella è stata l'unica sconfitta di Egonu e compagne.

Nei quarti le Azzurre hanno brillantemente sconfitto la Cina per 3-1, mentre il Brasile ha sofferto contro il Giappone. Stasera chi vince si qualifica per la finale, chi perde invece disputerà la finale per il 3° e 4° posto, contro gli Stati Uniti, in programma sempre sabato 15 ottobre.

A che ora si gioca la partita tra Italia e Brasile ai Mondiali di Volley

In Olanda si disputa la seconda semifinale dei Mondiali di pallavolo femminile. Italia e Brasile scenderanno in campo ad Apeldorn alle ore 20.

Dove vedere Italia-Brasile di pallavolo femminile sui canali Rai

La Rai ha trasmesso in diretta e in chiaro tutti gli incontri dell'Italia del Mondiale femminile di pallavolo. Sarà così pure per la semifinale Italia-Brasile, che sarà visibile sui Rai 3 dalle ore 20. Diretta pure per Sky, che trasmetterà l'incontro su Sky Sport Arena, canale 204. In streaming Italia-Brasile sarà visibile su raiplay.it, ma pure Sky Go e Now.

Contro chi gioca l'Italia se vince e va in finale

Chi vincerà stasera tra Italia e Brasile sabato 15 ottobre alle ore 20 giocherà in finale contro la Serbia. Chi invece perderà nel pomeriggio di sabato 15 ottobre disputerà la finale del 3° e 4° posto, quella che vale il bronzo, contro gli Stati Uniti, vincitori dell'oro olimpico.