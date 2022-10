L’Italia lotta ma non basta, prima sconfitta ai Mondiali volley 2022: il Brasile vince 3-2 Prima sconfitta al Mondiale di volley 2022 per l’Italia: il Brasile vince 3-2 ma le Azzurre restano in testa al Pool E. Domani le ragazze di Mazzanti saranno in campo contro il Giappone per riprendere la corsa verso i quarti.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia ha perso il suo primo match ai Mondiali di volley 2022: le Azzurre sono state battute per 2-3 al tie break (20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17) dal Brasile nel primo match della seconda fase a gironi. La selezione italiana resta in testa al gruppo E con 16 punti e 5 successi, ma il percorso si complica leggermente: la sconfitta porta comunque un punto visto che è arrivata al quinto set.

Dopo una prima fase con cinque vittorie in altrettanti incontri, le ragazze di Davide Mazzanti hanno perso nel primo match della pool E contro la squadra che Egonu & co avevano battuto nell’ultima finale di VNL.

Le Azzurre sono partite bene ma non sono riuscite a tenere lo stesso livello per tutta la frazione e hanno subito il ritorno prepotente del Brasile. La selezione verdeoro si è mossa benissimo a muro e ha messo in difficoltà continuamente le ragazze di Mazzanti. L'Italia si è ripresa subito nel secondo set e ha dominato fino al 21-15, quando c'è stato un tentativo di rimonta delle brasiliane: a mettere la parole fine al parziale ci ha pensata la solita Egonu e una super difesa Sylla nel punto decisivo.

La selezione azzurra ha continuato a giocare senza perdere la concentrazione e in questo modo le nostre ragazze sono state capaci di rimediare alla buona partenza del Brasile. Un punto alla volta le Azzurre hanno rimesso il naso davanti e hanno accelerato portandosi in vantaggio ma nel quarto set le ragazze brasiliane hanno reagito con grande volontà e hanno rimesso tutto in equilibrio.

Nell'ultimo set si arriva al tie-break ma il Brasile riesce ad imporsi per 3-2 dopo una battaglia che si è protratta punto a punto fino al 17-15 per la selezione verdeoro. Prestazione super della fuoriclasse brasiliana Gabi, autrice di 30 punti mentre alle campionesse d'Europa non sono bastati i 37 punti di Paola Egonu per avere la meglio sulle avversarie.

Domani le ragazze di Davide Mazzanti saranno in campo contro il Giappone per riprendere la corsa verso i quarti di finale e respingere l'assalto al primo posto delle avversarie.