Programma Olimpiadi 29 luglio: italiani in gara oggi, calendario e orari TV Rai e Discovery+ Tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo in programma oggi, giovedì 29 luglio 2021, e gli italiani in finale nella sesta giornata dei Giochi Olimpici, nella quale si assegnano 17 medaglie d’oro. Occhi puntati sulla nostra portabandiera Jessica Rossi nel tiro a volo, su Gregorio Paltrinieri nel nuoto, sulla squadra di fioretto femminile e su quelle di pallanuoto maschile e pallavolo femminile, impegnate rispettivamente contro Stati Uniti e Argentina.

A cura di Valerio Albertini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, 29 luglio 2021, è la sesta giornata delle Olimpiadi di Tokyo e sono in palio altre 17 medaglie d'oro da assegnare in altrettante finali. Sono moltissimi gli italiani che, anche oggi, proveranno ad arricchire il medagliere azzurro, in una lunga giornata che inizierà con il primo giro del golf maschile alle ore 0:30, a cui prenderanno parte Guido Migliozzi e Renato Paratore, per poi terminare alle ore 15 con le partite della fase a gironi del beach volley maschile e femminile.

In casa azzurra, riflettori puntati sulla nostra portabandiera Jessica Rossi, che gareggerà per le qualificazioni del trap femminile di tiro a volo alle ore 2:00 e per l'eventuale finale alle ore 7:30. Grande attenzione anche al nuoto, con Gregorio Paltrinieri e Alessandro Miressi già certi di un posto in finale rispettivamente negli 800 e nei 100 metri stile libero, mentre Simona Quadarella e Margherita Panziera saranno impegnate nelle batterie. Le speranze azzurre di arrivare sul podio sono riposte anche nel canottaggio, visto che l'Italia è in finale sia nel doppio maschile sia in quello femminile, con le coppie formate da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, e da Valentina Rodini e Federica Cesarini che proveranno entrambe a conquistare una medaglia.

Riflettori puntati anche sulla scherma, sport che storicamente regala soddisfazioni al nostro Paese, con la squadra di fioretto femminile, composta da Martina Batini, Arianna Errigo e Alice Volpi, che proverà ad arrivare fino alla finale, prevista alle ore 11:30. In programma, infine, sia il match di pallanuoto maschile tra l'Italia e gli Stati Uniti, sia la sfida di pallavolo femminile tra le nostre azzurre e l'Argentina. Entrambe le gare sono valide per la fase a gironi.

Leggi anche Più forte di Biles e Italia in finale: le Olimpiadi da sogno di Vanessa Ferrari

Ecco il programma delle Olimpiadi di giovedì 29 luglio con le 17 finali di oggi:

0:30 – Golf maschile (primo giro): Guido Migliozzi, Renato Paratore

2:00 – Tiro a volo trap femminile (qualificazioni): Jessica Rossi, Silvana Stanco

2:00 – Scherma fioretto femminile a squadre (primo turno): Italia (Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi; riserva: Erica Cipressa)

2:00 – Badminton singolo femminile (ottavi di finale), doppio maschile (quarti di finale) e doppio misto (semifinali)

2:00 – Pallamano femminile (fase a gironi)

2:00 – Pallavolo femminile (fase a gironi): Italia-Argentina

2:00 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

2:00 – Tiro a segno 25 metri pistola precision stage femminile (qualificazioni)

2:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

2:18 – Canottaggio doppio maschile e femminile (finale): Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta; Valentina Rodini e Federica Cesarini

2:30 – Tiro con l'arco maschile (primo turno)

2:30 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

2:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

2:50 – Canottaggio due senza maschile (finale)

2:50 – Tiro a volo trap maschile (qualificazioni): Mauro De Filippis

2:56 – Tiro con l'arco femminile (primo turno): Lucilla Boari, Chiara Rebagliati, Tatiana Andreoli

3:00 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

3:00 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

3:00 – Basket femminile (fase a gironi)

3:00 – Ciclismo Bmx racing maschile (quarti di finale): Giacomo Fantoni

3:00 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

3:10 – Canottaggio due senza femminile (finale)

3:21 – Ciclismo Bmx racing femminile (quarti di finale)

3:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

3:30 – Nuoto 800 metri stile libero maschile (finale): Gregorio Paltrinieri; 200 metri rana maschile (finale) e 100 metri stile libero femminile (semifinali)

3:50 – Scherma fioretto femminile a squadre (quarti di finale)

4:00 – Judo -78 kg femminile e -100 kg maschile (eliminatorie)

4:00 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

4:00 – Pugilato -51 kg femminile (secondo turno): Giordana Sorrentino

4:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

4:00 – Tennistavolo singolo femminile (semifinali)

4:00 – Tennis singolo e doppio maschile, doppio misto (quarti di finale) e singolo e doppio femminile (semifinali)

4:00 – Pallamano femminile (fase a gironi)

4:04 – Nuoto 200 metri dorso maschile (semifinali): eventuale Matteo Restivo; 200 metri farfalla femminile (finale)

4:05 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

4:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

4:30 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

4:37 – Nuoto 100 metri stile libero maschile (finale): Alessandro Miressi; 200 metri rana femminile (semifinali): eventuali Francesca Fangio, Martina Carraro

4:45 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

5:00 – Vela Laser maschile (regate) ; 470 femminile: Elena Berta, Bianca Caruso (regate); Nacra 17 Foiling misto (regate): Ruggero Tita, Caterina Marianna Banti (regate)

5:03 – Pugilato -57 kg maschile (secondo turno)

5:08 – Nuoto maschile 200 metri misti (semifinali): eventuale Alberto Razzetti

5:10 – Vela Laser Radial femminile (regate): Silvia Zennaro

5:15 – Hockey su prato maschile (fase a gironi)

5:31 – Nuoto femminile staffetta 4×200 stile libero (finale): eventuale Italia

5:38 – Judo -100 kg maschile e -78 kg femminile (secondo turno)

6:00 – Vela RS:X femminile (regate): Marta Maggetti

6:06 – Pugilato -75 kg maschile (secondo turno)

6:34 – Judo -100 kg maschile e -78 kg femminile (quarti di finale)

6:40 – Basket maschile (fase a gironi)

6:55 – Scherma fioretto femminile a squadre (semifinali)

7:00 – Canoa C1 femminile (semifinali): Marta Bertoncelli

7:00 – Pallanuoto maschile (fase a gironi): Italia-Stati Uniti

7:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

7:20 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

7:30 – Tiro a volo trap femminile (finale): eventuale Jessica Rossi, Silvana Stanco

8:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

8:00 – Tennistavolo singolo maschile (semifinali)

8:30 – Tiro a volo trap maschile (finale): eventuale Mauro De Filippis

8:30 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

8:45 – Canoa C1 femminile (finale): eventuale Marta Bertoncelli

9:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

9:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

10:00 – Badminton singolo maschile (ottavi di finale) e doppio femminile (quarti di finale)

10:00 – Judo -78 kg femminile (ripescaggi)

10:00 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

10:17 – Judo -78 kg femminile (semifinali)

10:20 – Basket femminile (fase a gironi)

10:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

10:34 – Judo -100 kg maschile (ripescaggi e semifinali), -78 kg femminile (finale bronzo e finale)

11:20 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

11:30 – Scherma fioretto femminile a squadre (finale bronzo): eventuale Italia

11:30 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

11:30 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

11:39 – Judo -100 kg maschile (finale bronzo e finale)

12:00 – Rugby a 7 femminile (fase a gironi)

12:00 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

12:00 – Nuoto 800 metri stile libero femminile (batterie): Simona Quadarella, Martina Rita Caramignoli; 200 metri dorso femminile (batterie): Margherita Panziera; 100 metri farfalla maschile (batterie): Federico Burdissmo, Santo Condorelli; staffetta mista 4×100 misti (batterie): Italia

12:00 – Baseball maschile (preliminari)

12:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

12:40 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

12:50 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

12:50 – Ginnastica artistica All-Around individuale femminile (finale): Alice D'Amato, Martina Maggio

12:55 – Scherma fioretto a squadre femminile (finale): eventuale Italia

13:00 – Tennistavolo singolo femminile (finale bronzo)

13:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

13:45 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

14:00 – Tennistavolo singolo femminile (finale)

14:00 – Basket maschile (fase a gironi)

14:15 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

14:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

14:45 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

15:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

Olimpiadi in TV 29 luglio, dove vedere le gare degli Italiani

Tutte le gare dei Giochi Olimpici previste per giovedì 29 luglio sono visibili in diretta streaming a pagamento su Discovery+, piattaforma che ha acquistato i diritti per tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alcune gare sono trasmesse in diretta TV in chiaro dalla Rai, che su Rai 2 mette a disposizione degli spettatori quattro spazi live: dalle ore 0:30 alle ore 8:30, dalle ore 8:45 alle ore 11, dalle ore 11:10 alle ore 13 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30. Sullo stesso canale, in altri momenti della giornata, vanno in onda anche le repliche degli eventi più importanti in cui figurano atleti azzurri.