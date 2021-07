Italia-Argentina di pallavolo alle Olimpiadi: orario e dove vederla in TV e streaming su Rai e Discovery+ Nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 luglio 2021, si disputa Italia-Argentina, partita valida per la terza giornata del Girone B di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Il match che vedrà protagonista la squadra guidata da Davide Mazzanti è in programma alle ore 2:00 all’Ariake Arena e sarà visibile sia in diretta TV su Rai 2, sia in streaming a pagamento su Discovery+.

Terzo appuntamento con le azzurre della pallavolo femminile, impegnate nella sfida contro l'Argentina nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 luglio, alle ore 2:00. La squadra guidata dal selezionatore Davide Mazzanti cercherà la terza vittoria consecutiva nel Girone B delle Olimpiadi di Tokyo, dopo aver battuto la Russia (3-0) e la Turchia (3-1). Dello stesso raggruppamento fanno parte anche Cina e Stati Uniti, prossime avversarie delle azzurre dopo il match contro la nazionale sudamericana. Delle sei squadre che formano la Pool B, solo quattro accederanno ai quarti di finale, turno in cui affronteranno le migliori quattro classificate della Pool A.

L'Italia, al momento, è prima a punteggio pieno al pari degli Stati Uniti e battere l'Argentina significherebbe avere la possibilità di piazzarsi meglio in classifica e, dunque, di affrontare un avversario di livello inferiore ai quarti. D'altra parte, finora, la selezione sudamericana non è sembrata irreprensibile, viste le due sconfitte subite con Stati Uniti e Russia, maturate senza vincere nemmeno un set. Le azzurre punteranno ancora sulla verve di Paola Egonu, dominante nelle prime due partite, sulla quale si poggiano molte delle speranze italiane di conquistare una medaglia.

Quando si gioca Italia-Argentina alle Olimpiadi: la data e l'orario italiano

La sfida tra Italia e Argentina, valida per la terza giornata della Pool B di pallavolo alle Olimpiadi di Tokyo, si disputerà nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 luglio, alle ore 2:00 italiane, all'Ariake Arena, impianto costruito proprio per ospitare le gare di volley dei Giochi Olimpici.

Nello stesso giorno si disputeranno anche le altre due gare valide per la terza giornata della Pool B, quelle che vedono contrapposte Cina e Russia (alle ore 9:25) e Stati Uniti e Turchia (alle ore 14:45).

Olimpiadi pallavolo, Italia-Argentina su Rai 2 e Discovery+: dove vederla in TV e streaming

Il terzo appuntamento con la nazionale italiana di pallavolo impegnata alle Olimpiadi di Tokyo sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai 2, dove potrebbero verificarsi spostamenti temporanei su altri campi per seguire altre gare. Il match tra Italia e Argentina sarà trasmesso anche in streaming a pagamento su Discovery+ (servizio di cui potranno usufruire anche gli abbonati a TIMvision, Amazon Prime e Fastweb).