Italia-Stati Uniti di pallanuoto alle Olimpiadi: orario e dove vederla in TV e streaming su Rai e Discovery+ Alle 7.00 ore italiane di giovedì 29 luglio, scende in acqua il Settebello maschile per la sfida Italia-Stati Uniti, valida per il 3° turno del Gruppo A del torneo di pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo. Al Tokyo Tatsumi International Swimming Center una sfida che vale il 1° posto nel Girone. Diretta su Rai 2 in chiaro e su Discovery+ e Eurosport a pagamento.

A cura di Alessio Pediglieri

Terzo incontro per il torneo di pallanuoto maschile per la Nazionale italiana in programma nella mattinata italiana di giovedì 29 luglio: in acqua, Italia-Stati Uniti. Il Settebello dopo il successo al debutto con il Sudafrica ed il pareggio in rimonta con la Grecia sfiderà la nazionale americana. In palio c'è il primato in classifica del Girone A, visto che gli americani sono al comando al momento e un eventuale successo azzurro sarebbe di fondamentale importanza nella dinamica del Gruppo. Appuntamento alle 7.00 ore italiane con ancora negli occhi l'incredibile rimonta sulla Grecia.

La splendida partita del Settebello, campione del Mondo in carica e bronzo a Rio 2016, contro i greci è un ottimo viatico per evitare di commettere i medesimi errori contro gli americani e ripartire con il piede giusto per il 3° match del Girone A. Una rimonta super degli uomini di Campagna, che avevano cominciato l'ultimo quarto sotto 2-6 e che sono riusciti a rimediare con un clamoroso 6-6 finale.

Quando si gioca Italia-Stati Uniti alle Olimpiadi: la data e l'orario italiano

Italia-Stati Uniti è valido come terzo match del Gruppo A del torneo olimpico di pallanuoto dove l'Italia di Campagna è tra le favorite per una medaglia. Al Tokyo Tatsumi International Swimming Center l'appuntamento è fissato per le 7.00 ore italiane di giovedì 29 luglio 2021.

Olimpiadi pallanuoto, Italia-Stati Uniti su Rai 2 e Discovery+: dove vederla in TV e streaming

La terza partita olimpica del Settebello di Campagna a Tokyo 2021 sarà visibile in diretta TV su Rai 2, canale che trasmetterà la partita visibile per tutti in chiaro senza costi aggiuntivi. La sfida tra Italia e Stati Uniti si potrà seguire anche su Discovery+ e su Eurosport Player. Il tutto con un servizio in abbonamento e a pagamento, con la possibilità anche per gli abbonati dei pacchetti Olimpiadi su TIMvision, Amazon Prime e Fastweb.