video suggerito

Pistorius a 12 anni dall’omicidio: convive con una sosia di Reeva e si sottopone a sedute anti rabbia Nel giorno di San Valentino 2013, Oscar Pistorius uccise la sua fidanzata Reeva Steenkamp. A 12 anni esatti di distanza dalla tragedia, il 14 febbraio 2025, l’ex detective che si occupò del caso – rimasto ancor oggi in contatto quotidiano con l’ex campione paraolimpico – ha rivelato come trascorre i suoi giorni. In attesa di completare la sua pena che scadrà nel 2028 quando tornerà definitivamente libero. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cosa sta facendo Oscar Pistorius a 12 anni dall'omicidio di Reeva Steenkamp, uccisa il 14 febbraio 2012 dall'ex campione paralimpico? Una domanda che nel giorno di San Valentino spesso ritorna tra le cronache sportive che rievocano una delle pagine più oscure dello sport mondiale. Nel periodo in cui si consumò la tragedia, Pistorius era una delle stelle assolute dell'atletica internazionale e il suo coinvolgimento nella morte della fidanzata ebbe un clamore enorme, tanto più quando a seguito del processo venne condannato in via definitiva nel novembre 2017, con la Corte Suprema d'Appello del Sudafrica che ha aumentato la pena a 13 anni e sei mesi.

In libertà vigilata dal 5 gennaio 2024, oggi Pistorius continua a vivere mantenendo un profilo basso, anche se non è passato inosservato il suo fidanzamento con Rita Greyling straordinariamente somigliante alla sua ex fidanzata e da molti definita la sosia in carne e ossa di Reeva. La presenza della ragazza è oramai costante nella casa di lusso a Pretoria dove Pistorius alloggia, mentre si sottopone a costanti sedute per il controllo della rabbia, come rivelato recentemente da Mark Williams-Thomas, l'ex detective oggi in pensione al quale Pistorius rilasciò la sua prima intervista dove raccontava l'omicidio.

L'incredibile somiglianza tra Rita Greyling (a sinistra) e Reeva Steenkamp (a destra)

L'ex detective con cui è rimasto in contatto: "Ora sta meglio. Quando uscì di prigione era l'ombra di se stesso: esausto e turbato"

"Si mantiene in forma, dopo anni di prigione cerca di stare bene fisicamente". Mark Williams-Thomas ha svelato come sta Oscar Pistorius durante il suo stato di libertà vigilata in cui è costantemente monitorato da agenti e in cui deve presentarsi con cadenza stabilita a porre la propria firma presso il tribunale di Pretoria. "Lui sa quanto sia importante mantenersi in forma e in salute. Quando è uscito di prigione, era l'ombra di se stesso. Nei primi giorni, gli parlavo ed era profondamente esausto, mentalmente e fisicamente. Ora sta molto meglio" ha ricordato l'ex detective che è rimasto in contatto quotidianamente con Pistorius.

Il profilo basso di Pistorius: ga fondato una associazione benefica e svolge un umile lavoro in chiesa

Una vita tranquilla, dunque, dove è stato confermato il suo impegno sociale – avrebbe fondato una organizzazione di beneficenza – e la sua umile occupazione in una Chiesa di Pretoria dove si adopera per tenere in ordine la struttura, pulendo i pavimenti e in altri lavori di bassissimo profilo. Ma malgrado siano trascorsi ben 12 anni dall'omicidio che lo vide accusa e poi colpevole della fidanza Reeva Steenkamp, la vita di Pistorius è ancora oggi sotto la lente d'ingrandimento dell'opinione pubblica e non solo: tutto ciò che fa viene subito reso pubblico. Così, quando la presenza di Rita Greyling è divenuta sempre più frequente, fino alla conferma del fidanzamento tra i due, la notizia non è passata sotto traccia.

Oscar Pistorius è in libertà vigilata dal gennaio 2024 e lo sarà fino al 2028

Pistorius e il fidanzamento con Rita Greyling: "E' innamorato, vuole sposarsi e avere dei figli suoi"

"Si è nascosto sotto un parasole perché si sentiva a disagio a essere visto" ha svelato una fonte anonima al DailyMail. "Ma Pistorius stava parlando di come volesse avere una moglie e avere dei figli suoi. Non ha menzionato Rita e non li ho visti insieme, ma lui è nel momento giusto della sua vita per innamorarsi." Rita Greyling è un'amica di famiglia di lunga data e la loro relazione è diventata pubblica nei mesi scorsi, subito condannata dai genitori di Reeva, che hanno sempre considerato Pistorius un uomo pericoloso per qualsiasi donna al suo fianco: "Sono tre mesi oramai" ha raccontato ancora Williams-Thomas "lei frequenta regolarmente la sua casa".

I genitori di Reeva durante il processo, si sono sempre opposti alla scarcerazione di Pistorius

Le giornate di Pistorius: controlli a sorpresa degli ufficiali giudiziari e sedute per il controllo della rabbia

Oscar Pistorius deve ancora scontare altri quattro anni di libertà vigilata e non gli è consentito bere alcolici o maneggiare armi. E' obbligato anche a stare lontano dai locali notturni di Pretoria e Johannesburg e condurre una vita il più possibile riflessiva e solitaria. In giorni e orari casuali, viene direttamente controllato dagli ufficiali di libertà vigilata del Dipartimento dei servizi penitenziari del Sudafrica, che controllano che stia lontano dai guai e non lasci la città.

Oscar Pistorius soffrirebbe ancora di disturbi e si sta sottoponendo a sedute per la gestione della rabbia

Pistorius si sta anche sottoponendo a sedute prestabilite per la gestione della rabbia, ritenute obbligatorie per frenare il suo comportamento violento che lo ha portato a uccidere Reeva: "Sta cercando di ricostruire la sua vita in modo discreto, evitando bar, ristoranti e il pubblico in generale. Prova insomma a passare inosservato e sta cercando lentamente di reintegrarsi nella società" hanno rivelato altre fonti anonime vicine all'ex campione paralimpico, "Lo sta facendo chiedendo supporto anche alle famiglie a cui è legato da decenni ciò, ma tutto questo processo sta avvenendo molto lentamente"