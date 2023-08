Mondiali di atletica 2023, oggi in gara Tortu e Furlani: programma e dove vederli in TV e streaming Italiani in gara oggi, mercoledì 23 agosto, ai Mondiali di Atletica Leggera dopo l’oro conquistato ieri da Tamberi. Tutte le info su programma, orari, dove vedere le gare in diretta tv, in chiaro e in streaming.

Gli italiani tornano in gara oggi dopo la medaglia d'oro conquistata da Gianmarco Tamberi nel salto in alto. La quinta giornata dei Mondiali di Atletica in corso a Budapest vede 13 azzurri impegnati nelle rispettive specialità. Riflettori puntati anzitutto su Filippo Tortu, al debutto nella rassegna iridata e atteso nelle batterie dei 200 metri. Il campione olimpico nella staffetta 4×100 scenderà in pista assieme a un altro protagonista di quella bellissima impresa, Fausto Desalu. Con le qualificazioni del salto in lungo inizia anche il percorso di Mattia Furlani, considerato una sorta di outsider per il podio.

Nel lancio del martello c'è Sara Fantini che culla il sogno di una medaglia dopo il quarto posto della scorsa edizione, attenzione a Claudio Stecchi nel salto con l'asta. Nella lista degli appuntamenti in calendario ci sono anche la finale del salto con l'asta femminile (Elisa Molinarolo), le batterie dei 5000 metri (Nadia Battocletti), la sfida decisiva per l'accesso in finale nel salto triplo (Darya Derkach e Ottavia Cestonaro) nel salto triplo, le batterie dei 200 metri (Dalia Kaddari) e degli 800 (Eloisa Coiro e Elena Bellò).

Il programma di oggi 23 agosto ai Mondiali di Atletica: orari e italiani in gara

Le batterie degli 800 metri femminili aprono la giornata di gare degli italiani, che si concluderà in serata con la finale del salto con l'asta femminile. Intorno a mezzogiorno, riflettori puntati sulle batterie dei 200 metri maschili con gli olimpionici Tortu e Desalu. Di seguito il programma completo con indicazione degli orari:

10:05 – 800 metri, batterie (femminile) – Eloisa Coiro, Elena Bellò

10:15 – salto con l’asta, qualificazioni (maschile) – Claudio Stecchi

11:15 – salto in lungo, qualificazioni (maschile) – Mattia Furlani

11:20 – 200 metri, batterie (femminile) – Dalia Kaddari

12:15 – 200 metri, batterie (maschile) – Filippo Tortu, Fausto Desalu

19:00 – lancio del martello, qualificazioni (femminile) – Sara Fantini

19.02 – 5.000 metri, batterie (femminile) – Nadia Battocletti

19.10 – salto triplo, qualificazioni (femminile) – Ottavia Cestonaro, Darya Derkach

19.30 – salto con l’asta, finale (femminile) – Elisa Molinarolo

A che ora gareggiano Tortu e Furlani e dove vederli in TV

È il giorno del debutto di due degli atleti ai quali sono legate le speranze di medaglie dell'Italia ai Mondiali di Atletica Leggera. Oggi, ore 12:15, Filippo Tortu debutta nella batteria dei 200 metri: dopo aver mancato la finale nella scorsa edizione iridata di Eugene (in Oregon), ci riprova nell'appuntamento di Budapest. In gara a partire dalle ore 11:15 anche Mattia Furlani nel salto in lungo: dopo aver conquistato il titolo continentale agli Europei Under 20 è tra i candidati per raggiungere la finale in virtù anche del personale raggiunto in stagione (8,24 metri).

La diretta TV delle gare di Tortu e Desalu sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport HD (batterie e semifinali) e Rai 2 (finale) mentre sarà riservata agli abbonati su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena (solo le batterie) ed Eurosport. Diretta streaming gratuita su RaiPlay, riservata solo agli abbonati su Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN.

Mondiali di atletica in TV e streaming, dove vederli in chiaro sulla Rai

Rai 2 e Rai Sport HD sono i canali della TV di Stato che trasmettono in chiaro per tutto e in forma gratuita tutte le gare dei Mondiali di Atletica Leggera. Per seguirle in diretta streaming, sempre senza alcun costo aggiuntivo, sarà invece possibile farlo attraverso la app di RaiPlay oppure collegandosi al sito raiplay.it.