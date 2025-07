Mentre la WWE ricordava Hulk Hogan tutti hanno notato lo strano comportamento di un solo wrestler

La morte di Hulk Hogan ha scosso il mondo del wrestling, di cui l'ex star 71enne era un'icona. La WWE, il mondo nel quale Terrence Gene Bollea (il nome dell'ex lottatore al di fuori dei ring), lo ha ricordato con un saluto molto toccante ma durante quella cerimonia una persona in particolare è apparsa disinteressata rispetto al contesto. Si tratta di CM Punk, che ha dato l'impressione di essere tutt'altro che addolorato e palesemente a disagio: in buona sostanza era lì solo perché doveva. Quel tipo di comportamento da parte dell'e combattente della MMA non sorprende alla luce dei rapporti pessimi con "The Immortal". Quattro anni fa, in un'intervista non fece complimenti nell'esprimere i sentimenti negativi verso Hogan: "È un pezzo di m…a!". A gennaio scorso, addirittura, usò accenti ancora più forti: "Se metti Hulk Hogan nel Royal Rumble, io getto il suo polveroso c..o oltre la corda più alta e uccido Hulk Hogan una volta per tutte". Ecco perché, ne avesse potuto fare a meno, si sarebbe tenuto volentieri un passo indietro dalla prima fila.

Perché CM Punk prova avversione per Hulk Hogan

Il linguaggio del corpo, le espressioni del viso e alcuni atteggiamenti di CM Punk non sono passati inosservati e hanno alimentato stupore sia perché Phillip Jack Brooks (si chiama così nella realtà) non è nuovo ad attriti anche con altri protagonisti del circuito sia per i trascorsi con Hulk… il sangue nelle vene va in ebollizione quando glielo nominano. Perché? Gli ha sempre imputato un brutto vizio che ha caratterizzato (e caratterizza) molte altre star del settore che mal tollerano la concorrenza e, più ancora, cercano di stroncarla sul nascere provando a tenere nel cono d'ombra i wrestler emergenti. "La verità – disse CM Punk – è che temono gli venga rubato il posto e allora fanno di tutto affinché nessuno raggiunga il livello a cui sono arrivati". E Hogan era tra questi secondo il suo parere.

L'astio scoppiato nel 2007 per un saluto mancato

Com'è nata quest'avversione di CM Punk nei confronti di Hogan? Fu lo stesso Hulk a spiegare cosa accadde in occasione del 15° anniversario di WWE Raw nel 2007. "Entrai nello spogliatoio e c'era un tizio di nome CM Punk – raccontò Hogan anni più tardi -. Non sapevo chi fosse. Ho sentito dire che mi accusavano perché non l'avevo salutato. In realtà stavo passando un momento difficile della mia vita e ricordo che quella sera l'unica cosa che mi passava per la mene era tornare a casa quanto prima e mettere tutto a posto. E quel giorno non ho mancato di rispetto a nessuno né ho memoria di aver incontrato qualcuno, ero tutto concentrato su me stesso".