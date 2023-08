McLeod scivola in pedana nel salto in lungo ai Mondiali di atletica: atterraggio terrificante Nella finale del salto in lungo il balzo scomposto del giamaicano è spettacolare ma pericoloso: nel video della sua prova è sembrato volare come Superman, ha rischiato d’infortunarsi gravemente ma per fortuna se l’è cavata.

Il volo del saltatore giamaicano Carey McLeod, l’impatto del piede al momento dello stacco gli è stato fatale.

Il balzo è stato spettacolare ma Carey McLeod ha rischiato un gravissimo infortunio nella finale del salto in lungo ai Mondiali di Atletica in corso a Budapest. Il giamaicano ha preso letteralmente il volo, è sembrato librarsi in aria ma la postura era completamente sbagliata. Aveva perso il controllo, decollando nemmeno fosse una specie di Superman: braccia e busto protesi in avanti, l'atterraggio è stato tremendo.

Il saltatore caraibico è finito faccia a terra nonostante il tentativo di attutire l'impatto mettendo le mani in avanti: per sua fortuna, è affondato ‘solo' nella sabbia ed è riuscito a evitare conseguenze peggiori. Ha cercato anche di continuare la sequenza dei salti, considerato che con il personale di 8,40 metri poteva anche ambire a un medaglia, ma s'è dovuto arrendere al dolore e al trauma da impatto subito alla caviglia.

L’insolita postura dell’atleta caraibico: mette le mani in avanti per attutire la caduta.

La dinamica di quella performance un po' goffa, pericolosa, e che ha tenuto tutti col fiato sospeso quando McLeod è rimasto a terra sofferente, si concentra tutto al momento dello stacco: prende la rincorsa, accelera, lo scatto è impressionante ma quando mette il piede sulla riga succede qualcosa che lo sbilancia. La battuta di punta è imperfetta, sembra quasi scivolare ma riesce a non destabilizzarsi del tutto. Il punto è che si alzerà dal suolo in maniera insolita rispetto al normale gesto tecnico.