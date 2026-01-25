Mattia Furlani pazzesco, debutto al World Indoor Tour con record mondiale stagionale: 8.33 metri

Mattia Furlani è stato subito immenso al suo debutto stagionale in una competizione ufficiale 2026, nella tappa del World Indoor Tour di Parigi dove ha strabiliato tutti con una prova sublime. Il campione del mondo in carica nel salto in lungo si è preso la folle misura di 8.33 raggiunta nel secondo tentativo valido che gli è valso la miglior lunghezza, rispondendo a distanza a Kennedy Stringfellow, che aveva timbrato la precedente world lead con 8.29 lo scorso 16 gennaio a Norman. Una sfida già iniziata e si è solamente nemmeno a fine gennaio.

Furlani sorprende tutti al debutto stagionale: miglior lunghezza del 2026

Mattia Furlani non sa aspettare e così alla prima occasione ha voluto ribadire la propria condizione atletica, già perfetta, con una prestazione che ha già riscritto la storia del salto in lungo 2026: il campione romano ha centrato la misura record dopo un avvio compassato, con un primo salto da 7.70, finito nel vuoto. Poi, il crescendo sulla pedana parigina che lo ha visto salire di tono e imporsi nella prova di salto in lungo: 8.18, 8.22, 8.27, 8.20. Numeri enormi per un atleta che è solamente all'inizio della nuova stagione e della propria preparazione ma che ha già dato segnali enormi su tutti gli avversari, presenti a Parigi e non.

Furlani già in formato mondiale: a soli 9 centimetri dall'8.39 di Tokyo

La vittoria non è ovviamente sfuggita, per il campione del mondo che si è facilmente liberato del bulgaro Bozhidar Saraboyukov (secondo con 8.15) e lo svedese Thobias Montler (terzo 7.97), trovando le misure che per 4 volte avrebbero comunque ribadito il primo posto incontrastato in questa tappa di World Tour livello Silver. Per Furlani si tratta anche dell’ottava misura in carriera, fermandosi a soli quattro centimetri dal suo personale indoor e a 9 dal primato assoluto di 8.39 ottenuto in occasione del trionfo a Tokyo lo scorso 17 settembre che gli è valso l'attuale titolo mondiale.