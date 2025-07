Marvin Vettori: “Ho lottato 3 round col naso distrutto da un solo pugno. Non mi era mai successo”

La sconfitta di Marvin Vettori contro Brendan Allen è maturata in 3 round per verdetto unanime. Ma il momento decisivo è giunto ad inizio match come raccontato direttamente dal fighter italiano, in un video social in cui è apparso col volto tumefatto: “Mi ha colpito subito, distruggendomi il naso… mai accaduto prima. Ho lottato per 3 round col naso rotto, mi dispiace tantissimo”

Marvin Vettori è uscito sconfitto e malconcio nel match che lo ha visto perdere contro da Brendan Allen, incassando la terza sconfitta di fila. Il fighter italiano è stato battuto per decisione unanime (30-27, 30-27, 29-28), portando ad oltre un anno l'assenza di vittorie. Prima di Allen, Vettori era stato sconfitto anche da Cannonier e Dolidze, scivolando sempre più nel ranking e uscendo distrutto nel corpo e nello spirito: "Sono deluso e mi dispiace" ha pubblicato sui suoi account, "ho combattuto 3 round col naso rotto".

La sconfitta di Vettori con Allen: terza consecutiva e crollo nel ranking

Un pugno, ben assestato a inizio incontro e tutto si irrimediabilmente compromesso per Marvin Vettori che ha resistito stoicamente domenica 20 luglio, nella notte americana allo Smoothie King Center di New Orleans in Louisiana. Dove ha fatto il suo ritorno sul ring, venendo sconfitto da Brendan Allen che ha avuto la meglio in tre round. Un KO cui si è aggiunta anche la beffa del crollo nel ranking mondiale in UFC dove Vettori adesso si trova ai bordi della TopTen, superato proprio dal fighter americano. Le conseguenze dell'incontro si sono viste sul volto tumefatto del lottatore trentino che qualche ora dopo il match ha voluto pubblicare un video sui propri account social, in cui ha voluto spiegare la sconfitta.

Vettori e il colpo al volto: "Mi ha subito distrutto il naso… ho combattuto così per 3 round"

Terza sconfitta consecutiva per Vettori che oramai da oltre un anno non riesce più a vincere un incontro. Contro Allen, tutto è stato compromesso all'inizio quando un pugno diretto dell'americano, ha colpito Marvin in pieno volto, spaccandogli il naso. "Fisicamente sto bene" ha spiegato Vettori con il viso tumefatto, un occhio semichiuso e il naso distorto. "Soltanto il primo colpo è stato decisivo, con quel calcio e quel pugno con cui mi ha contrattaccato che mi ha preso il naso. Nella mia carriera non ho mai rotto il naso e invece me l'ha distrutto…" Una situazione al limite per Vettori, che non ha potuto disputare il match che si era prefissato: "Ho dovuto combattere tre round con il naso rotto… ma bravo lui"

L'amarezza di Vettori: "Sono deluso, mi spiace, ma bisogna andare avanti"

Marvin Vettori è apparso ferito anche nell'animo, deluso da come è finito il match che lo ha visto perdere nettamente: "E' stata un'altra sconfitta tanto tanto amara… Ma stavolta perlomeno mi sono sentito più me stesso, perché l'ultimo match non c'entrava niente con quello che ero prima. Comunque mi sento migliorato tanto, ma devo ancora capire come fare" ha spiegato il 31enne fighter italiano. "Alla fine mi faccio mille preoccupazioni, ma riesco a fare tutti i colpi che voglio e uscire anche nelle posizioni peggiori… Mi dispiace tanto, sono deluso ma bisogna andare avanti".