Vettori vs Allen oggi nella UFC Fight Night 318 in TV, orario e dove vedere il match in diretta e streaming

Vettori vs Allen è l’evento UFC Fight Night in programma nella notte italiana tra sabato 19 e domenica 20 luglio 2025. Match previsto intorno alle ore 03:00, tutte le info su dove vederlo in diretta tv, in chiaro e in streaming.

Marvin Vettori sfida Brendan Allen nella notte italiana tra sabato 19 e domenica 20 luglio 2025 per il main event della UFC Fight Night 318 che si terrà allo Smoothie King Center di New Orleans e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro e in streaming (solo per abbonati) su DAZN, Discovery+ ed Eurosport 1.

Dopo la cancellazione dell'incontro del 6 aprile 2024, a causa dell’infortunio alla spalla occorso a The Italian Dream, la sfida tra Marvin Vettori e Brendan Allen sarà finalmente realtà. L'atleta trentino, cresciuto a Mezzocorona, torna nell’ottagono dopo la sconfitta contro Dolidze del marzo scorso e davanti si troverà Brendan Allen, con il quale non c'è un buon rapporto.

Entrambi i fighter vengono da due sconfitte e quello di domenica notte può essere un momento importante per la carriera di entrambi in UFC: Marvin Vettori ha mostrato qualche difficoltà sia contro Dolidze che Cannonier ma per avere la meglio su Allen dovrà sicuramente cambiare qualcosa nel suo game plane.

Vettori vs Allen, a che ora c'è il combattimento

L'evento UFC Fight Night con Vettori e Allen in programma allo Smoothie King Center di New Orleans tra sabato 19 e domenica 20 luglio italiane inizierà intorno alle ore 02:00, quando si disputeranno una serie di combattimenti (Preliminary Card) che precederanno quello più atteso tra Vettori e Allen previsto intorno alla ore 03:00 italiane.

L’orario di inizio della Main Card di UFC 318: Holloway vs. Poirier 3 è previsto per le 04:00

Dove vedere Vettori vs Allen in diretta tv e in streaming

La sfida sarà trasmessa in chiaro (ma solo per abbonati) su DAZN, Eurosport 1, Discovery+ (in live streaming e poi on-demand). Tutti gli eventi del circuito UFC vanno in onda in esclusiva sulla piattaforma di Discovery+. Una selezione di match andrà in onda in diretta TV anche sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili anche su Sky, NOW, DAZN. Gli utenti abbonati a Tim Vision oppure ad Amazon Video Channels possono usufruire dell'intera offerta UFC fornita dal gruppo Warner Bros. Discovery.