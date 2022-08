Marcell Jacobs non correrà la batteria della staffetta 4×100 degli Europei, al suo posto Polanco A causa di un problema fisico Marcell Jacobs, campione d’Europa nei 100 metri, non prenderà parte alla batteria della staffetta 4×100 degli Europei di Atletica 2022 di Monaco.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver vinto la medaglia d'oro nei 100 metri degli Europei di Atletica di Monaco di Baviera, Marcell Jacobs ha dato forfait nella batteria della staffetta 4×100. Al suo posto ha corso Polanco. L'Italia, priva pure di Tortu e Desalu, è riuscita a qualificarsi con il settimo tempo per la finale.

Ancora un problema per Jacobs che non è sceso in pista nella batteria della staffetta 4×100, priva pure di Desalu e Filippo Tortu che stasera sarà in pista nella finale dei 200 metri. Il problema al polpaccio è l'ennesimo guaio fisico di stagione e ha impedito a Jacobs di scendere in pista in Germania. Vedremo se in caso di qualificazione alla finale l'atleta che ha vinto i 100 metri alle Olimpiadi del 2021 sarà in pista o se questo problema fisico gli impedirà di disputare la seconda e ultima gara di questi Campionati Europei.

L'Italia alla fine è riuscita a passare, il quartetto inedito ha portato a casa la qualificazione, accolta con gioia da Patta: "Non abbiamo avuto neppure tanto tempo per provare questi cambi, ma l'obiettivo era andare in finale e vedremo cosa faranno gli altri staffettisti, era l'obiettivo minimo, pur provandoci in una strana situazione perché abbiamo dovuto cambiare Marcell all'ultimo. Ora pensiamo alla finale e sarà tutta un'altra gara. Ero convinto che fossimo fuori, ma l'obiettivo era questo e, vista la situazione, siamo molto felici".

Leggi anche Jacobs in finale agli Europei di Atletica di Monaco: a che ora corre e dove vederlo in diretta TV e streaming

Gli Europei 2024 a Roma

Intanto è arrivata la notizia che i Campionati Europei di Atletica del 2024 si terranno a Roma. La scelta della federazione internazionale è caduta sulla Capitale, che dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico ospiterà gli Europei, che si terranno meno di due mesi prima delle Olimpiadi di Parigi, e al via ovviamente ci saranno tutti i big che testeranno le proprie condizioni in vista dell'appuntamento della vita.