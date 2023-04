Manda due avversari all’ospedale con falli killer, portiere castigato dal karma Un portiere serbo nell’Europa League di pallamano è stato protagonista di due interventi killer che hanno mandato due avversari in ospedale. Poi però è finito malissimo.

A cura di Marco Beltrami

Una volta può essere un caso, ma due forse no. Vedere un doppio durissimo intervento da parte dello stesso giocatore nei confronti di due avversari nella stessa partita è una situazione rara ma che porta a pensare anche alla possibile volontarietà del protagonista. Dejan Milosavljev per questo è diventato molto popolare nelle ultime ore.

Questo poderoso portiere è riuscito a mandare due giocatori della squadra rivale in ospedale in occasione di un confronto valido per la EHF European League di pallamano, ovvero la seconda competizione europea per ordine di importanza dopo la Champions League. Tutto si è verificato nella sfida tra il Fuchse Berlin e il Kadeten Schaffhausen. L'estremo difensore della compagine berlinese impostasi 30:24 si è reso protagonista di due falli davvero brutto.

Due azioni molto simili e davvero tremende. La prima si è verificata al 19° del secondo tempo, quando Milosavljev ha provato ad opporsi a Lucas Herburger con la gamba altissima. Dopo aver colpito in pieno il suo avversario in testa, il portiere gli è anche caduto addosso calpestandolo letteralmente. Il giocatore ospite è stato costretto ad uscire, con il suo team che lo ha portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Non è finita qui, visto che l'estremo difensore serbo ha rifilato un calcione in faccia a Zoran Marković da distanza ravvicinata, quando il giocatore in maglia arancione era pronto per concludere. Il povero Marković è rimasto a terra supino, e per qualche secondo ha anche perso i sensi. In questo caso l'arbitro non ha potuto non prendere provvedimenti e ha espulso Milosavljev che nel frattempo però si era sdraiato fuori dal campo. Per lui infortunio alla gamba, con il colpo rifilato all'avversario che si è rivelato un "boomerang".

Il direttore sportivo della formazione sconfitta, ha voluto commentare polemicamente quanto accaduto, puntando il dito contro l'atteggiamento del portiere: "Non mi era mai successo, abbiamo dovuto portare due giocatori in ospedale dopo la partita". E chissà che i due infortunati non siano stati raggiunti proprio dal portiere, al quale le cose non sono andate benissimo. Questione di karma.