Malore improvviso durante la Nations League: morto l’arbitro Casamiquela, istituzione del volley L’arbitro della finale olimpica di pallavolo Hernan Gonzalo Casamiquela si trovava in Brasile per dirigere l’ennesimo match della sua carriera quando è stato colpito da un malore improvviso.

A cura di Marco Beltrami

Una tragedia ha scosso il mondo della pallavolo. L'arbitro Hernan Gonzalo Casamiquela, una vera e propria istituzione del volley internazionale è morto improvvisamente per le conseguenze di un malore. Il direttore di gara si trovava a Brasilia per arbitrare un prestigioso evento internazionale ovvero la Volleyball Nations League di pallavolo femminile, quando è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove per lui non c'è stato nulla da fare.

Un viaggio come tanti per quella che era la sua grande passione, ovvero l'arbitraggio di match di volley. Purtroppo però le cose hanno preso una brutta piega, quando Casamiquela si è sentito male. Originario di La Plata, aveva una grande influenza nel club Gimnasia y Esgrima La Plata perché figlio della storica allenatrice Alicia Caporali de Casamiquela. Arbitro internazionale molto stimato internazionale dal 2007, ha al suo attivo una carriera prestigiosa e ricca di eventi di primissimo livello tra Giochi Olimpici, World League, World Grand Prix, Campionati Mondiali, Sudamericani e Panamericani. A Tokyo 2020 ha diretto la finale delle Olimpiadi tra Brasile e Stati Uniti.

"È con profonda tristezza che comunichiamo la morte di Hernán Casamiquela, arbitro internazionale che dirigeva la VNL in Brasile e che ha subito uno scompenso. Abbracciamo tutta la sua famiglia in questo momento così difficile e porgiamo le nostre condoglianze", è stato il messaggio che la Federazione Argentina Pallavolo ha diffuso attraverso i propri social network.

In questo contesto, anche la squadra di pallavolo Estudiantes de La Plata ha lanciato un messaggio accorato per licenziare l'arbitro 58enne. "Siamo dispiaciuti per la morte dell'arbitro internazionale Hernán Casamiquela. Abbracciamo e porgiamo le nostre condoglianze ad Alicia, Paula, alla famiglia e ai suoi cari".

A quanto pare Hernan Gonzalo Casamiquela sarebbe deceduto per le conseguenze di un'infezione intestinale verificatasi dopo un'ostruzione che lo aveva portato sotto i ferri. Purtroppo meno di 48 ore dopo il ricovero è arrivato l'arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Uno shock per tutti, con la notizia che ha subito fatto il giro del mondo, con tantissimi messaggi di cordoglio e anche prime celebrazioni durante gli eventi ufficiali.