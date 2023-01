L’ultima scalata della regina degli escursionisti: precipita in un burrone e muore Crystal Paula Gonzalez-Landas è morta a 56 anni per le lesioni e le ferite gravissime riportate a causa della caduta in un dirupo. Stava tentando l’ennesima impresa: puntare alla vetta più alta delle San Gabriel Mountains, in California.

Crystal Paula Gonzalez–Landas è la "regina degli escursionisti" morta all’età di 56 anni durante una scalata.

L'ultimo video l'ha registrato qualche giorno prima di precipitare per oltre 200 metri dal costone innevato del Mount Baldy. Crystal Paula Gonzalez-Landas è morta a 56 anni per le lesioni e le ferite gravissime riportate per la caduta in un dirupo. Nonostante i soccorsi, è stato impossibile salvarle la vita: è deceduta prima dell'arrivo in ospedale. Era conosciuta come la regina dell'escursionismo, esperta abbastanza da affrontare anche quelle situazioni più proibitive.

Ma questa volta l'esperienza acquisita ad alta quota non le è bastata per tornare indenne dalla vetta più alta delle San Gabriel Mountains, una catena montuosa a Nord-Est della contea di Los Angeles e nella parte occidentale della contea di San Bernardino.

Il percorso sulla montagna che stava scalando, battuta dalle tempeste che hanno spazzato quella zona, era stato reso infido dalla neve e dal ghiaccio. Lei stessa, in uno degli ultimi post pubblicati sui social, aveva raccontato quanto fosse difficile muoversi lungo quel sentiero: era buio, procedeva con una lampada per "continuare a salire" ma aveva capito che i rischi erano aumentati, chiarendo che si preparava a rientrare.

Un particolare notato lungo il tragitto l'aveva messa in allarme: si era resa conto delle condizioni pericolose per aver visto scivolare una colonna di ghiaccio mista a neve proprio accanto a lei.

Cosa sia successo in quei momenti. Quale possa essere stata la causa dello scivolone fatale è nelle deduzioni degli altri escursionisti che erano con lei. Quando hanno visto che era finita nello sprofondo, alcuni di loro si sono calati in sicurezza per cercare di prestarle aiuto. Nuvole basse e maltempo hanno reso più complicate le operazioni di soccorso.

Un dispositivo Garmin ha inviato una notifica all'Office of Emergency Services della California e successivamente al dipartimento dello sceriffo di San Bernardino. Il rapporto degli ufficiali ha chiarito che il corpo della donna era stato ritrovato grazie al sopralluogo di un elicottero: si trovava "su una collina ripida e scivolosa, circondata da altri utili escursionisti che lo assistevano in ogni modo possibile". Gonzalez è stata dichiarata morta prima ancora che il velivolo potesse raggiungerla. A causa dell'angolazione e della pendenza e del ghiaccio la sua salma è stata recuperata utilizzando un sistema di corde e non un paranco-

La figlia della ‘regina delle montagne' ha condiviso un messaggio molto toccante per commemorare la madre che ha perso la vita in quella sciagura: "Nostra madre era un'anima gentile, amorevole e vivace. È conosciuta da molti come la regina dell'escursionismo. Aveva una sete di avventura che ha instillato in tutti noi durante la nostra infanzia. Ha ispirato coloro che l'hanno incontrata sui sentieri".