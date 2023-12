L’ultima follia di McGregor, candidarsi a Presidente d’Irlanda: ha un alleato d’eccezione, Elon Musk Conor McGregor avrebbe deciso di candidarsi alle prossime elezioni irlandesi, promettendo anche un evento unico: “Sfiderei da Presidente il Primo Ministro, sull’ottagono in diretta TV a pagamento”. Un’idea che è piaciuta in particolare a Elon Musk: “Non sarebbe corretto… vinceresti con una sola mano”

Il 2023 si conclude senza alcun ritorno sull'ottagono da parte di Conor McGregor ma con un'ultima provocazione da parte del lottatore irlandese che ha scatenato enorme clamore a tal punto che anche il patron di X, ex Twitter, Elon Musk non è rimasto estraneo, mettendo un "like" e un commento al post. In cui McGregor promette un incontro epocale tra sé e il Primo Ministro irlandese qualora venisse eletto Presidente: "Vorrei giocarmi le mie possibilità di successo".

In Repubblica D'Irlanda è già tempo di elezioni, una campagna che parte da lontano e che dovrà decidere nel 2026 il nuovo presidente, visto che l'attuale, Michael Daniel Higgins è in carica dal 2011 e non può più rinnovare il proprio mandato. Così è iniziata la corsa alla carica più ambita e inaspettatamente a scendere in campo è piombato anche Conor McGregor che, attraverso i social, ha scatenato il classico ciclone mediatico. Molti hanno pensato alla classica provocazione estemporanea del lottatore irlandese, giusto per far parlare di sé mentre resta lontano dai combattimenti, ma questa volta c'è qualcosa di diverso.

McGregor ha postato un messaggio in cui si ritraeva in bella mostra sponsorizzando la sua marca di whisky, in completo bianco e con il fazzoletto verde, colore simbolo del suo Paese: "Irlanda, il tuo presidente" le uniche parole scritte. Una delle tante boutade social? Apparentemente sì ma nei giorni successivi, il tema "presidenza" ha fatto di nuovo capannello nell'account di McGregor (seguito da oltre 10 milioni di persone) diventando dominante.

Così ecco un secondo post, in cui ritrae i suoi possibili antagonisti per la presidenza e dove entra nel merito della sua volontà di presentarsi alle elezioni. "Potenziale competizione se mi candido? Gerry, 78 anni. Bertie, 75. Enda, 74" scrive McGregor che poi attacca: "Questi partiti si governano da soli e non governano il popolo… Oppure io: 35 anni, giovane, attivo, appassionato, pelle fresca. Ascolto. Sostengo. Mi adeguo. Non ho alcuna affiliazione/pregiudizio/favoritismo verso alcun partito". Una candidatura a tutti gli effetti, con tanto di slogan finale: "Non sarei io al potere come Presidente, popolo irlandese. Saremmo io e te".

Un annuncio che ha scosso le fondamenta anche dei più increduli, soprattutto quando McGregor ha rincarato la dose pubblicando l'endorsement dello stesso proprietario di X, ex Twitter, Elon Musk che non è rimasto estraneo alla candidatura del lottatore: "Vinceresti tenendoli tutti in una sola mano. Non sarebbe giusto…" ha scritto unendo un emoticon sorridente. "Mi auguro di potermi giocare le mie possibilità, Elon, al 100%" ha prontamente risposto McGregor approfittando nello spiegare ulteriormente il proprio pensiero: "In ogni caso, mi accontenterei semplicemente della trasparenza assoluta e della consultazione del popolo. Attualmente non ce n'è… Io farei pulizia se ciò significasse che i nostri problemi fossero ascoltati e corretti e che il popolo fosse consultato in queste decisioni. Una vera democrazia!"

Fino a promettere anche uno spettacolo unico, in caso di successo nelle elezioni: sfidare in un incontro di arti marziali il Primo Ministro da Presidente in carica, creando un evento mediatico a livello planetario mai visto prima: "La nomina di Primo Ministro inizierà con un incontro amichevole nel mio ottagono presidenziale, appositamente costruito. Paragomma, guanti, parastinchi, vale tutto. Se non riesci a sostenere un combattimento amichevole con il tuo Presidente, non dovresti guidare il Paese. Trasmesso in televisione in ppv".

In perfetto stile McGregor, questo sì. Ma resta l'enorme dubbio che questa volta possa anche andare oltre alla semplice, classica, provocazione da click.