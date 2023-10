Conor McGregor svela un’email privata sui social e zittisce tutti: è la prova decisiva che mancava Conor McGregor ha fornito l’ultimo elemento che ha messo a tacere tutte le voci attorno a lui: ha pubblicato sui propri profili social parte di un messaggio ricevuto dall’USADA, l’Agenzia Antidoping americana.

A cura di Alessio Pediglieri

Conor McGregor ha deciso di mostrare a tutti il messaggio che l'USADA – l'Agenzia Antidoping americana – gli ha scritto nei giorni scorsi, via email. Al post non ha voluto aggiungere alcun commento, mostrando l'ultima prova dopo mesi e mesi di speculazioni e dicerie sulle sue reali condizioni fisiche e l'intenzione di tornare veramente a combattere.

Non si sa quando Notorius tornerà, ma al momento è certo che potrà farlo. Poi deciderà lui, come sempre, il palcoscenico, le tempistiche e l'avversario di turno per riuscire ancora una volta a catalizzare l'intera attenzione mondiale del mondo MMA, con un incontro ufficiale. Che manca all'appello dal lontano 2021, quando a luglio in occasione del main event UFC, 264, subì una gravissima frattura contro Poirier.

L’ultima volta di McGregor sul ring: 11 luglio 2011, contro Poirier

Da allora, McGregor non è più salito su un ottagono pur restando tra i lottatori più famosi, seguiti e amati di sempre. Un recupero lentissimo, spesso messo in fortissima discussione visto che malgrado non combatta più da oltre due anni, è riuscito a rimanere sulla cresta dell'onda. Una vera e propria macchina da soldi che non sembra più avere bisogno di un ring per averne altri, vista l'immensa popolarità che è riuscito a costruirsi attorno, non senza alcune situazioni decisamente borderline.

Il tanto annunciato rientro, che McGregor per primo ha sempre confermato, era stato annunciato in pompa magna entro la fine del 2023. Invece, tutto si era arenato di fronte alla mancata presenza del nome dell'irlandese negli elenchi dell'USADA che periodicamente invita i vari atleti che prevedono di combattere in UFC a iscriversi per sottoporsi ai necessari controlli antidoping. Fino ad oggi McGregor non era mai comparso in questi documenti, offrendo il fianco a facili illazioni attorno alle sue condizioni e al suo reale recupero.

Invece, nella giornata di mercoledì 11 ottobre, il campione irlandese ha deciso di sorprendere tutti mostrato al mondo un messaggio che gli è stato inviato direttamente dall'USADA e che attesta la sua presenza tra gli elenchi per i controlli. "Caro Conor McGregor" si legge nello screenshot pubblicato su X, "L'Agenzia americana antidoping (USADA) avrebbe il piacere di prendersi un momento per darle il bentornato tra i membri del Registro per il Testing Poll UFC".

McGregor in realtà aveva annunciato già nei giorni scorsi che questa volta avrebbe fatto realmente il proprio ritorno sull'ottagono. Ma, come sempre mancavano le garanzie e se i suoi sostenitori gli hanno sempre dimostrato incondizionata fiducia, il mondo delle MMA era apparso più rassegnato all'ennesima boutade. Invece, il messaggio, senza commenti ma con un'emoji che rappresenta un nuotatore, per il gioco di parole con il termine "pool", piscina, e seguito da un altro messaggio pochi istanti più tardi con una foto dove lo si vede, tutto sorridente, entrare in acqua dalla scaletta di una barca.