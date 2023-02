Il fisico di McGregor impressiona, fan preoccupati e sbalorditi: “Ma è incredibilmente enorme!” Le ultime immagini pubblicate da Conor McGregor sui propri social hanno alimentato nuovi dubbi e curiosità attorno al suo attuale fisico. Trasformato incredibilmente da quanto non ha più combattuto e la cui crescita non sembra arrestarsi più.

A cura di Alessio Pediglieri

Il ritorno sull'ottagono da parte di Conor McGregor sta oramai catalizzando da settimane il mondo dell'MMA con la star irlandese che continua a mostrare sui propri profili social, tutte le fasi di avvicinamento a quello che potrebbe essere considerato un vero e proprio appuntamento dell'anno: la sfida all'UFC contro Michael Chandler. Ma a sorprendere e, in parte a preoccupare i fans di The Notorious è proprio il fisico, perfetto ma decisamente "esploso" rispetto all'ultima apparizione ufficiale, datata luglio 2021.

McGregor è abituato a sorprendere tutti, non solo gli appassionati che impazziscono da sempre per lui e così ha voluto farlo in uno degli ultimi post pubblicati sui suoi seguitissimi profili social (quasi 10 milioni su Twitter, quasi 50 su Instagram). Anche se non ha più combattuto nell'UFC per un periodo che appare un'eternità, in cui si era paventata anche la possibilità di un ritiro, McGregor ha tenuto sempre impegnati i suoi follower con uscite spesso più che discutibili, tra colpi di testa e trovate che ne hanno messo in dubbio anche la sua "tenuta" mentale. Un gioco sottile e borderline tra marketing, visibilità e voglia di protagonismo che è sfociato recentemente anche in un ultimo video in cui McGregor è apparso in condizioni decisamente discutibili, non riuscendo nemmeno a parlare in modo comprensibile.

L'argomento del suo peso, però, è stato oggetto di valutazione e di analisi da diversi mesi mettendo a confronto la struttura fisica del campione di Dublino quando gareggiava nei pesi leggeri MMA a quanto sta mostrando negli ultimi tempi, con una trasformazione impressionante e un aumento complessivo importante che lo ha portato non solo al passaggio alla categoria successiva, i pesi welter, ma a rischiare di passare anche oltre. Se prima McGregor viaggiava attorno ai 68-70 kg, ultimamente aveva confermato di essere cresciuto diversi chili fino a toccare la soglia dei 77. Ma per molti, al momento, la trasformazione del campione irlandese si è spinta ben oltre quella soglia.

Condizioni fisiche che esaltano i fan ma che preoccupano in vista del suo ritorno al combattimento dopo un anno e mezzo di attesa a seguito della rottura della tibia rimediata nel luglio 2021 perdendo contro Dustin Poirier, e l'occasione che ha stranito di nuovo i milioni di appassionati è arrivata con la pubblicazione degli ultimi scatti insieme a Stephen Thompson. Il 40enne artista marziale misto e kickboxer statunitense, conosciuto nell'ambiente del combattimento come Wonderboy, al peso attuale misura 77 chilogrammi ma è apparso molto più piccolo e "gracile" rispetto a McGregor. Scatenando dubbi sulla reale categoria in cui l'irlandese potrà tornare a combattere. "Ma è incredibile è enorme! Guardate le dimensioni di Connor…" ha subito commentato gli utenti sui social. "Conor è molto più grande di Wonderboy… è pazzesco", "Come farà adesso a restare dentro le 155 [libbre]?", ovvero nei pesi welter.

Domande legittime anche perché la sfida contro Michael Chandler, annunciata ma ancora priva di una data ufficiale, dovrà tenere conto del peso di McGregor: l'americano è inserito nei pesi welter e l'irlandese dovrà fare di tutto per non superare la soglia dei 77 chili, impresa che al momento appare impossibile da ottenere dopo aver messo su una massa muscolare davvero impressionante. E che obbligherà McGregor a frenare la sua trasformazione, apparsa senza alcun freno e ricca di sospetti.