L’attesa è finita, Conor McGregor torna sul ring: con un doppio ruolo nell’Ultimate Fighter 2023 La notizia che tutti gli appassionati di mma aspettavano da oltre due anni: The Notorius ritorna sul ring e lo farà all’Ultimate Fighter 2023, l’ottagono più famoso del mondo. Una prima volta il prossimo maggio, ma è il secondo appuntamento il più atteso: a fine anno.

A cura di Alessio Pediglieri

Il mondo UFC e non sono festeggia perché uno dei suoi miti, Conor McGregor ha confermato di ritornare sul ring nella primavera 2023 in occasione dell'Ultimate Fighter dove per lui è riservato un rientro in grande stile, con un doppio ruolo che lo vedrà sia a bordo ottagono sia a combattere in prima persona.

L'attesa sembrava interminabile ma alla fine si è conclusa come tutti speravano, con The Notorius che ritornava a combattere per dimostrare che il grave infortunio fosse totalmente alle spalle e l'integrità fisica ritrovata. Dall'ultima volta che si è visto McGregor combattere sull'ottagono sono trascorsi due anni, in cui si è profilata anche l'idea di un eventuale addio definitivo dalle scene della lotta internazionale ai massimi livelli. Nel mezzo, il campione irlandese non ha mai smesso di far parlare di sé, ma mai accennando seriamente a quando sarebbe potuto tornare a combattere.

10 luglio 2021: Conor McGregor lascia l’ottagono in barella con la tibia fratturata

Ma McGregor sembra davvero aver recuperato del tutto dal gravissimo infortunio subito nella terza sfida contro Poirier nel 2021, quando subì la rottura della tibia. In quell'anno, con il ritorno ai pesi leggeri, il campione irlandese visse un vero e proprio incubo. Il 24 gennaio, dopo una pausa di un anno, sfidò Dustin Poirier subendo il suo primo KO in carriera, al secondo round.

Uno scontro che lasciò subito il segno su McGregor costretto a rimanere per sei mesi lontano dall'ottagono a causa delle percosse subite. Ma l'orgoglio e la voglia di rivalsa spinsero l'iralndese a sfidare ancora una volta Poirier e il destino: il 10 luglio 2021 si ritrova di nuovo davanti Poirier e anche questa volta perde il match. Ancora peggio, cedendo subito, alla fine del primo round, a seguito di uno stop medico impostogli che poi ha evidenziato la frattura della tibia, l'infortunio che lo ha costretto a non combattere più fino ad oggi.

Adeso, però, il chiacchierato campione irlandese, è tornato ed è pronto ad essere di nuovo protagonista, come annunciato ufficialmente dal boss della divisione Dana White. Conor McGregor sarà il prossimo coach di Ultimate Fighter, la competizione che vede due squadre sfidarsi in sfide di mma. The Notorius sarà il capitano del primo team, mentre Michael Chandler guiderà il secondo gruppo. Poi, come da tradizione, il momento che tutti attendevano: la sfida tra i due allenatori e il ritorno sull'ottagono più famoso del mondo da parte di McGregor. L'Ultimate Fighter 2023 è in programma a maggio, ma la sfida McGregor-Chandler verrà messa in palinsesto non prima del prossimo inverno.