Conor McGregor sempre più ingestibile, insulta tutti ma poi si nasconde: è in confusione Conor McGregor ancora una volta scatenato sui social, posta delle foto con insulti ai tifosi, ma allo stesso tempo sembra vergognarsi del suo look.

A cura di Marco Beltrami

Per il ritorno nell'ottagono si dovrà aspettare almeno ad aprile, e allora a Conor McGregor tra un allenamento e l'altro non resta che dedicarsi a quello che gli riesce meglio, ovvero andare oltre le righe. Il popolare lottatore non perde occasione per far discutere soprattutto sui social, grazie ad interventi a gamba tesa. Avversari, nemici, colleghi, commentatori TV, non fa distinzione per "The Notorius" che questa volta se l'è presa con i suoi followers.

Tutto è nato da quanto accaduto nei giorni scorsi, sempre sul suo seguitissimo profilo Instagram. McGregor aveva stupito i suoi fans con un curioso travestimento per Halloween. Il campione irlandese della MMA insieme alla sua famiglia aveva messo in scena un simpatico spettacolo, vestendo i panni di un pilota d'aereo. In realtà quasi nessuno ha capito quale fosse il riferimento, a parte uno che non ha avuto dubbi: McGregor ha voluto replicare uno dei personaggi del film "Prova a prendermi".

D'altronde lo stesso irlandese sta avendo a che fare con Hollywood come confermato dal recente impegno a Hollywood con il remake di Road House in compagnia della star Jake Gyllenhaal. Per l'occasione, il lottatore per entrare nel personaggio si è anche rasato la barba, con un cambio di look inaspettato che ha sorpreso i suoi seguaci. Non sono mancate critiche infatti, per la decisione di McGregor a giudicare dai tanti commenti negativi ricevuti: "Sembri così diverso", e "Ma chi diavolo è questo" e poi ancora "Non si può guardare senza barba", sono stati solo alcuni dei messaggi ricevuti dal 34enne.

Come da copione, ecco allora la replica alla sua maniera. McGregor ha postato una serie di foto mentre mette in primo piano un dito medio, con questa didascalia: "Vaff*****o, parlate male della mia barba? Non contate niente". Ha perso la pazienza dunque Conor, che però per l'occasione ha deciso di coprirsi il viso alzandosi il collo del giubbotto. Una contraddizione dunque: da un lato ha insultato tutti coloro i quali lo hanno criticato per il taglio della barba, ma ha poi nascosto la parte bassa del volto, come se se ne vergognasse dando ragione a chi dunque non ha gradito il suo nuovo look. Il solito McGregor insomma capace di dire tutto e il contrario di tutto.