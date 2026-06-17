Jenny Simpson defibrillata in pista: l’ex campionessa del mondo collassa al Sir Walter Running

La 39enne americana Jenny Simpson, ritiratasi dalle gare a fine 2024, è crollata durante un evento no-profit a Raleigh nel North Carolina: immediatamente soccorsa, alla mancanza di polso lo staff medico è intervenuto per rianimarla sul posto e poi trasportarla in ospedale.

Jenny Simpson ha rischiato la vita durante un evento benefico cui aveva partecipato come testimonial. L'ex pluricampionessa sui 1.500 è svenuta durante una gara per essere poi soccorsa e rianimata in pista prima di essere trasportata d'urgenza in ospedale. Vigile e cosciente, ora non corre alcun pericolo anche se la sua prognosi resta riservata.

L'incidente in pista: Jenny Simpson crolla a terra e viene rianimata

La notizia è poi stata confermata in un comunicato ufficiale da parte degli organizzatori della gara la Sir Walter Running, un evento benefico che svolge ogni anno e che richiama a sé anche ex campioni di atletica: "Si è verificato un incidente medico che ha coinvolto l'atleta Jenny Simpson" si legge nella nota. "Siamo molto grati a tutte le persone e al personale medico che le hanno prestato immediatamente soccorso e che hanno gestito la situazione con cura, tempestività e professionalità. Jenny sta ricevendo le cure mediche necessarie e i nostri pensieri sono con lei e la sua famiglia in questo momento difficile."

Jenny Simpson, attualmente sotto monitoraggio ma fuori pericolo, è improvvisamente svenuta durante la gara del miglio, in pista. Il personale medico è stato subito richiamato e ha compreso immediatamente la gravità delle condizioni dell'ex stella americana. Una volta constatata l'assenza di polso ha dovuto utilizzare un defibrillatore per rianimare e ristabilizzare il cuore di Simpson, che ha ripreso a funzionare. Poi la 39enne è stata poi trasportata in ospedale d'urgenza per ulteriori esami clinici.

Come sta Jenny Simpson: in prognosi riservata non è in pericolo di vita

Gli ultimi aggiornamenti con fonti vicine all’ex campionessa hanno confermato che Simpson è cosciente e in grado di rispondere alle domande che le vengono rivolte e che, anche se è sempre ricoverata e controllata 24 ore su 24, è considerata fuori pericolo di vita ricevendo eccellenti cure mediche, con una prognosi che resta riservata.

Jenny Simpson si è ritirata dal professionismo alla fine del 2024, dopo che in carriera ha vinto nei 1500 metri i mondiali nel 2011 e due medaglie d'argento ai Campionati del Mondo del 2013 e del 2017, oltre a un bronzo olimpico nel 2016. A inizio 2026 è stata nominata Chief Running Officer di Fleet Feet, una rinnovata azienda di dispositivi informatici di cui era testimonial al Sir Walter Running.