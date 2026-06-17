sport
video suggerito
video suggerito

Jenny Simpson defibrillata in pista: l’ex campionessa del mondo collassa al Sir Walter Running

La 39enne americana Jenny Simpson, ritiratasi dalle gare a fine 2024, è crollata durante un evento no-profit a Raleigh nel North Carolina: immediatamente soccorsa, alla mancanza di polso lo staff medico è intervenuto per rianimarla sul posto e poi trasportarla in ospedale.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

Jenny Simpson ha rischiato la vita durante un evento benefico cui aveva partecipato come testimonial. L'ex pluricampionessa sui 1.500 è svenuta durante una gara per essere poi soccorsa e rianimata in pista prima di essere trasportata d'urgenza in ospedale. Vigile e cosciente, ora non corre alcun pericolo anche se la sua prognosi resta riservata.

L'incidente in pista: Jenny Simpson crolla a terra e viene rianimata

La notizia è poi stata confermata in un comunicato ufficiale da parte degli organizzatori della gara la Sir Walter Running, un evento benefico che svolge ogni anno e che richiama a sé anche ex campioni di atletica: "Si è verificato un incidente medico che ha coinvolto l'atleta Jenny Simpson" si legge nella nota. "Siamo molto grati a tutte le persone e al personale medico che le hanno prestato immediatamente soccorso e che hanno gestito la situazione con cura, tempestività e professionalità. Jenny sta ricevendo le cure mediche necessarie e i nostri pensieri sono con lei e la sua famiglia in questo momento difficile."

Jenny Simpson, attualmente sotto monitoraggio ma fuori pericolo, è improvvisamente svenuta durante la gara del miglio, in pista. Il personale medico è stato subito richiamato e ha compreso immediatamente la gravità delle condizioni dell'ex stella americana. Una volta constatata l'assenza di polso ha dovuto utilizzare un defibrillatore per rianimare e ristabilizzare il cuore di Simpson, che  ha ripreso a funzionare. Poi la 39enne è stata poi trasportata in ospedale d'urgenza per ulteriori esami clinici.

Leggi anche
Jacobs sotto i 10" dopo due anni: "A Roma ho dimostrato di essere ancora competitivo ai massimi livelli"

Come sta Jenny Simpson: in prognosi riservata non è in pericolo di vita

Gli ultimi aggiornamenti con fonti vicine all’ex campionessa hanno confermato che Simpson è cosciente e in grado di rispondere alle domande che le vengono rivolte e che, anche se è sempre ricoverata e controllata 24 ore su 24, è considerata fuori pericolo di vita ricevendo eccellenti cure mediche, con una prognosi che resta riservata.

Jenny Simpson si è ritirata dal professionismo alla fine del 2024, dopo che in carriera ha vinto nei 1500 metri i mondiali nel 2011 e due medaglie d'argento ai Campionati del Mondo del 2013 e del 2017, oltre a un bronzo olimpico nel 2016. A inizio 2026 è stata nominata Chief Running Officer di Fleet Feet, una rinnovata azienda di dispositivi informatici di cui era testimonial al Sir Walter Running.

Immagine
Live
mondiali
Il Portogallo di Ronaldo debutta contro il Congo: 1-1, pareggia Wissa a fine primo tempo
Le lacrime di Leo Messi per il padre Jorge: "Ha un problema di salute piuttosto grave"
Leo Messi è l'unico ad avere 4 adesivi speciali sulla sua maglia ai Mondiali: cosa significano
La classifica marcatori della storia dei Mondiali: duello tra Messi e Mbappé
Luca Zidane disastroso contro Messi: "La gente aspetta che sbagli". Zizou impietrito
Fabio Cannavaro non ripete lo stesso errore del 2010: "Il peggior Mondiale mai fatto con l'Italia"
Le partite di oggi ai Mondiali su Rai e DAZN: tocca all'Inghilterra e al Portogallo
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views