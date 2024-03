Conor McGregor in scena nel film Road House, la storia di un ex lottatore UFC in fuga dal passato Un ex lottatore della UFC, Dalton (interpretato da Jake Gyllenhaal ), accetta di lavorare come buttafuori in un roadhouse nelle Florida Keys. Ma in quell’angolo di mondo che sembra un paradiso non troverà (solo) pace. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La cornice è quella incantevole della Repubblica Dominicana. È in questo scenario da sogno che si ambienta Road House, il film Amazon Prime Video che va in scena come remake della pellicola cult di fine Anni Ottanta che allora vedeva in scena Patrick Swayze. La trama è la stessa: un ex lottatore della UFC, Dalton (questa volta interpretato da Jake Gyllenhaal ), accetta di lavorare come buttafuori in un roadhouse nelle Florida Keys. In quell'angolo di mondo che sembra un paradiso prova a sfuggire al lato oscuro del suo passato di fighter e a cambiare vita ma scopre presto che non tutto è come sembra. E che trovare la pace non sarà affatto così facile come si augura.

Il caso vuole che Frankie (Jessica Williams), la proprietaria di una roadhouse, si accorga di lui che per prestanza fisica, attitudine alla lotta e talento nel combattimento: è la persona ‘perfetta' da avere nel proprio locale. Il motivo? Avere dalla propria parte qualcuno che sia in grado di ‘parlare la stessa lingua' di una gang violenta e senza scrupoli, che lavora per il boss del crimine Brandt (Billy Magnussen).

Dalton riuscirà a imporsi sulla banda grazie a un combattimento da film: lui solo contro cinque avversari, li ridurrà ‘alla ragione' alla sua maniera. Dopo averli sopraffatti, li porterà tutti al Glass Key Hospital, dove lavora Ellie (Daniela Melchior), una ragazza con la quale ci sarà un certo feeling. Ma la posta in gioco cambia quando sulla scena irrompe Knox, uno spietato mercenario (Conor McGregor).

Il film è diretto da Doug Liman (The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith); la sceneggiatura è stata curata da Anthony Bagarozzi (The Nice Guys) e Charles Mondry. Joel Silver (The Matrix, Die Hard) è produttore per la Silver Pictures. JJ Hook, Alison Winter e Aaron Auch sono gli executive producer.