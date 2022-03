Conor McGregor si è spinto oltre e non può tornare indietro: nuova sfida alle porte Conor McGregor è cresciuto troppo in termini di peso e massa muscolare, e dovrà dunque cambiare categoria nella UFC. Una situazione che lo spinge a scelte obbligate.

A cura di Marco Beltrami

Quando ci sarà il prossimo incontro di Conor McGregor? Il conto alla rovescia per il ritorno sull'ottagono del lottatore irlandese sta per finire, e potrebbe concretizzarsi nella prossima estate, ovvero quasi un anno dopo il grave infortunio alla gamba. Dopo mesi molto intensi in cui, come al solito ha fatto parlare di sé anche per le sue bizze (basti pensare al caso Facchinetti), ora il classe 1988 sta intensificando gli allenamenti. Basta guardare la sua foto per rendersi conto della trasformazione fisica di McGregor che è pronto per un nuovo cambio di programma.

Tutti nelle arti marziali miste aspettano il ritorno all'azione di Conor McGregor. A sorpresa però il prossimo impegno di "The Notorius" nella UFC (ovvero la Ultimate Fighting Championship) potrebbe concretizzarsi in una "nuova" categoria. Il lottatore sembra destinato a lasciare i pesi leggeri, categoria in cui è stato campione (così come nei pesi piuma), per combattere nei pesi Welter, divisione che ha solo assaggiato in passato (diventando il primo il primo atleta UFC a vantare una vittoria per KO in tre diverse divisioni). Si tratta di un passaggio legato al suo diverso peso, visto che la nuova divisione raggruppa i lottatori che hanno un peso tra i 71 e i 77 kg (156 e 170 libbre).

Infatti la trasformazione fisica di McGregor negli ultimi mesi è stata evidente. Crescita muscolare imponente per l'irlandese che ha messo su una notevole massa muscolare raggiungendo dunque il peso necessario per rientrare nei welter. Impossibile ora per lui, dopo l'infortunio, la riabilitazione e anche la dieta speciale scendere a 155. A spiegare i motivi di questa scelta ci ha pensato il diretto interessato in The Mac Life: "Sto capendo in quale categoria combattere, non riesco a vedermi a 155 libre di nuovo. Voglio dire che sto mangiando, sto sollevando pesi, mi sto allenando senza ridurre le calorie. Questo è il mio stato naturale, e posso diventare anche più grosso".

Leggi anche Conor McGregor con Putin non doveva mai fare quel gesto: poi succede in un attimo

McGregor potrebbe addirittura crescere ulteriormente, ma la volontà è quella di non andare oltre i 170 kg. Alla luce di questo cambio di categoria, The Notorius dovrà rivedere anche i suoi piani in termini di avversari. Nessun nuovo faccia a faccia con Dustin Poirier, ma possibile sfida contro il nigeriano Kamaru Usman, leader dei pesi welter, già sfidato: "Penso che sfiderò Usman per la cintura dei pesi welter. Questo è quello che sto guardando in questo momento. Ora sono più grande, forte e in salute. energia. Non vedo alcun pericolo in lui".

E nel frattempo, oltre al ritorno sull'ottagono, McGregor ha voluto riservare anche un invito particolare a Jared Leto. La popolare stella del cinema e della musica ha dichiarato che gli piacerebbe interpretare il lottatore irlandese in un nuovo film, al netto della necessità di un grande lavoro per mettersi nei panni di The Notorius. Quest'ultimo sembra aver gradito l'ipotesi, visto che su Twitter ha pubblicamente invitato Leto ad allenarsi e provare il ruolo con lui. Chi vivrà, vedrà