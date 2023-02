Conor McGregor perde di nuovo la testa: “Ammazzati e muori di fame, fottuto cogl***e” L’annunciato rientro in combattimento ufficiale di Conor McGregor non ha fatto cambiare abitudini al 34enne irlandese: la sua deriva senza controllo appare ormai irreversibile.

A cura di Paolo Fiorenza

Chi pensava che l'annunciato rientro di Conor McGregor sull'ottagono, dopo due anni di inattività seguiti al brutto infortunio nel terzo incontro con Poirier, inducesse il 34enne lottatore irlandese ad assumere atteggiamenti più consoni ad uno sportivo di alto livello abbandonando comportamenti e parole da denuncia penale, beh, si sbagliava di grosso. La deriva dell'uomo di Dublino sembra ormai irreversibile: è davvero più forte di lui esplodere sui social, salvo poi capire di aver scritto cose di enorme gravità e cancellare tutto.

Conor McGregor documenta abbondantemente il suo elevato tenore di vita

È esattamente quanto accaduto nelle ultime ore, dopo che McGregor era atterrato a Las Vegas per iniziare le riprese dell'ultima stagione del reality show The Ultimate Fighter, prodotto dalla UFC assieme alla Fox. Pur avendo tante attività extrasportive che lo tengono impegnato, dalla proprietà del pub ‘The black forge' alla produzione del suo whisky ‘Proper No. Twelve', fino appunto alla partecipazione allo show, Conor non ha perso occasione per scagliarsi con rabbia cieca contro il peso massimo britannico Tom Aspinall.

Il 29enne di Manchester aveva recentemente affermato che il ritorno di McGregor in combattimento ufficiale, che dovrebbe avvenire in autunno contro Michael Chandler, non è per lui affatto entusiasmante e che invece aspetta con ben più interesse altri incontri imminenti, come quello che vedrà di fronte Jon Jones e Ciryl Gane, in programma a Las Vegas il prossimo 4 marzo. A quel punto il fumantino Conor non ci ha visto più e si è fiondato su Twitter per vomitare tutto il suo odio. Nei tweet ora cancellati, l'irlandese ha scritto: "Ammazzati e muori di fame, fottuto coglione irrispettoso, e dì addio a quell'affare gk".

I tifosi non vogliono rivedere McGregor in azione in UFC

Queste ultime parole si riferiscono al recente accordo di sponsorizzazione firmato da Aspinall col marchio di abbigliamento fitness Gym King. La minaccia di McGregor è dunque di intromettersi nella cosa, in maniera non meglio precisata, facendo "morire di fame" il rivale. "Non pronunciare mai più il mio nome senza rispetto, testa di patata in poltiglia, ratto", ha twittato ancora il dublinese, che nei prossimi mesi farà meglio a concentrarsi sugli allenamenti, vista la lunga assenza dall'ottagono. Intanto dovrà anche rientrare nel protocollo di test antidoping dell'USADA, l'agenzia statunitense: servono sei mesi di controlli prima di poter tornare a competere.