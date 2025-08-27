Lorenzo Bonicelli fuori dalla terapia intensiva: “Una notizia che finalmente porta speranza”

Lorenzo Bonicelli ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Niguarda di Milano ed è stato trasferito nell'Unità spinale dello stesso nosocomio. A un mese circa (33 giorni per la precisione) dalla caduta mentre eseguiva l'esercizio agli anelli alle Universiadi in Germania, arriva quella che la società sportiva ‘Ghislanzoni Gal' annuncia come "una notizia che finalmente porta speranza". Il club del ginnasta azzurro ha condiviso sui social un messaggio incoraggiante e che dà fiducia rispetto alla grande paura delle scorse settimane. Le sue condizioni restano ancora serie nonostante i segnali di ripresa ("riesce a scambiare qualche parola ma non è ancora la sua voce", le ultime news su come sta l'atleta) ma l'aggiornamento fornito dal suo team è un passo in avanti.

"È un passaggio importante – si legge nella nota -, il primo passo di un cammino lungo e complesso che richiederà tempo, forza e pazienza. Accanto a lui ci sono i medici, la famiglia, gli amici e una comunità intera che non smette di fargli sentire la propria vicinanza".

Come sta oggi Lorenzo Bonicelli: il percorso per la riabilitazione

Simone, il padre di Lorenzo, ha spiegato nei giorni come sta oggi il figlio ginnasta e cosa lo attende nei prossimi mesi. Il percorso di recupero volto alla riabilitazione è appena iniziato, la cosa più importante adesso la stabilizzazione "dei parametri vitali necessari" su livelli accettabili per spingersi ancora un po' oltre. Ecco perché il trasferimento dalla terapia intensiva è un segnale che va interpretato all'insegna del miglioramento nonostante il danno neurologico riportato a causa dell'incidente. Ecco perché si procede per gradi, il prossimo scalino è la rieducazione motoria. E non è possibile stimare quanto tempo occorra, la certezza è che il periodo sarà "lungo e delicato". La certezza è che Bonicelli avrà accanto a sé, la famiglia, la fidanzata (Lisa Rigamonti) e la società d'appartenenza che ha anche organizzato una raccolta fondi così da agevolare e finanziare tutto quanto serve per aiutare il compagno a riprendersi.

L'incidente in Germania e il trasferimento in Italia

Lorenzo Bonicelli è tornato in Italia il 7 agosto scorso, due settimane dopo il gravissimo infortunio avvenuto in gara: la terza rotazione fu fatale, a causa dell'impatto col suolo subì un trauma cervicale con sub-lussazione della quinta vertebra e un danno neurologico tale da indurre i medici all'operazione d'urgenza al collo effettuata presso il Policlinico Universitario di Essen.