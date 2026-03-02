Logan Paul svela quanto ha speso per sposarsi sul Lago di Como: una cifra mostruosa solo per i fiori

Logan Paul, wrestler fratello di Jake, racconta il suo matrimonio con la modella danese Nina Agdal: “Sono stati i tre giorni più belli della mia vita. Gli organizzatori di matrimoni sul Lago di Como sono molto bravi e abbiamo ottenuto ciò per cui abbiamo pagato”. Ovvero una cifra assurda…

Logan Paul è abituato non meno del fratello Jake a lussi che sono accessibili solo a pochi. Il 30enne wrestler della WWE, nonché youtuber, ha un conto in banca tale che non ha battuto ciglio quando gli è stato presentato il conto finale per l'organizzazione del suo matrimonio con la modella danese Nina Agdal sul Lago di Como, in Italia.

Logan e Nina hanno iniziato a frequentarsi nel 2022, poi si sono fidanzati l'anno dopo, e nel settembre del 2024 hanno avuto una figlia, Esme. Infine si sono sposati il 16 agosto del 2025 sul Lago di Como, ovvero nello stesso posto dove si erano fidanzati. Una scelta romantica, ma anche molto dispendiosa, con i costi che sono lievitati a livelli mostruosi. Niente che peraltro Paul Sr (più grande di un anno rispetto a Jake) rimpianga, anzi tutt'altro. Secondo lui, sono stati soldi spesi strabene, visto il livello di esperienza provata nell'occasione.

Nina Agdal con l’abito nuziale: ha una figlia con Logan Paul

Quanto è costato il matrimonio di Logan Paul con Nina Agdal sul Lago di Como

Logan ha raccontato tutto nel podcast ‘Iced Coffee Hour', a cominciare dal cippino speso per i fiori… "Ho speso 4 milioni di dollari per il mio matrimonio (3 milioni e 400mila euro al cambio, ndr). Sono arrivati ​​con un budget di 500mila dollari per i fiori e l'ho ridotto a 400mila. L'arco nel punto in cui eravamo noi è costato circa 50mila dollari. Penso che si ottenga ciò per cui si paga. Gli organizzatori di matrimoni sul Lago di Como sono molto bravi e abbiamo ottenuto ciò per cui abbiamo pagato".

"Sono stati i tre giorni più belli della mia vita – continua Logan Paul – Prima del matrimonio, quando sapevo che avrei speso 4 milioni di dollari, sapevo che stavo pagando per un'esperienza che però poi svanisce e questo è un costo irrecuperabile. Quindi è meglio che questi siano i tre giorni migliori della mia vita, e lo sono stati davvero. Mi andava bene dire: ‘OK, ho speso 4 milioni di dollari per far trascorrere a tutti quelli che conosco e amo un weekend indimenticabile'".

Del resto, parliamo di uno che incassa cifre enormi qualsiasi cosa faccia, dal contratto con la WWE alla bevanda energetica ‘Prime' da lui prodotta, oltre allo sfruttamento massiccio dei social. E poiché i soldi vanno dove già ci sono altri soldi, Logan Paul qualche giorno fa ha guadagnato quattro volte la cifra spesa per il suo matrimonio vendendo una sola carta dei Pokemon, un Pikachu Illustrator PSA 10: l'aveva comprata nel 2021 per 5,275 milioni di dollari, l'ha venduta addirittura per 16,492 milioni di dollari. Altro che fiori…