L’Italia è sempre regina agli Europei di scherma: sette medaglie in due giorni, dominio azzurro Ai Campionati Europei Assoluti Individuali di scherma l’Italia domina la scena con sette medaglie conquistate in due giorni. L’ultima è stato l’argento di Mara Navarria nella spada femminile. La nostra nazionale è prima incontrastata nel medagliere.

A cura di Alessio Pediglieri

Continua a comportarsi in modo più che egregio la nazionale italiana di scherma agli Europei che si stanno svolgendo in questi giorni a Plovdiv per le prove individuali. In due giorni di gare sono arrivate già sette medaglie, un bottino enorme che potrà ancora crescere nella giornata di domani quando scenderanno in pedana i fiorettisti. Intanto l'argento odierno di Mara Navarria nella spada femminile è la settima medaglia della nostra spedizione dopo lo storico record di ieri quando sono stati ben sei gli atleti saliti sul podio in un solo giorno.

Per la Campionessa del mondo di Wuxi 2018 si tratta della settima salita su un podio agli Europei, la seconda a livello individuale dopo il bronzo dello scorso anno ad Antalya. Soltanto la francese Alexandra Louis Marie, in finale, ha frenato la corsa verso l’oro di Mara Navarria, che chiude in modo più che positivo la kermesse continentale dopo che pochi giorni fa a La Spezia aveva vinto il suo quarto titolo tricolore in carriera.

La gioia di Mara Navarria, argento ai Campionati Europei nell’individuale spada femminile

Da numero 4 del tabellone di eliminazione diretta, la friulana ha superato d’autorità le prime sfide fino al confronto contro la svizzera Krieger, battuta in un emozionante 15-13 che è valso la finale.

L'Italia adesso guida da regina incontrastata il medagliere continentale, salita ben 7 volte sul podio in due giorni, forte di 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. E scrivendo una nuova pagina storica ieri, quando ai Campionati Europei Assoluti Individuali di Plovdiv sono arrivate addirittura sei medaglie di cui due d’oro e ben quattro in una gara soltanto.

Le quattro fiorettiste tutte a podio: l’Italia ha monopolizzato la scena nella prova individuale

Il podio del fioretto femminile è stato tutto azzurro con Martina Batini oro, Alice Volpi argento e due bronzi per Francesca Palumbo e Martina Favaretto. Venerdì 16 giugno era arrivata anche la super doppietta dalla spada maschile dove Davide Di Veroli e Federico Vismara si sono presi la finale con Di Veroli che ha messo al collo la medaglia più preziosa.

Adesso c'è grandissima attesa per la terza e ultima giornata delle prove individuali. In pedana occhi puntati sul fioretto maschile e sulla sciabola femminile da cui si attendono altre gioie. Toccherà ai fiorettisti Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, e alle sciabolatrici Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mormile provare a rimpinguare ulteriormente il medagliere.