L’Italia domina i Mondiali di pattinaggio artistico, nessuno come noi: primi nel medagliere

Il periodo magico dello sport italiano prosegue ovunque e in qualsiasi disciplina. Ad Asuncion, in Paraguay, gli azzurri chiudono il medagliere al primo posto davanti alla Spagna e all’Argentina, raccogliendo 6 ori, 7 argenti e altrettanti bronzi. Protagonista assoluta la coppia formata da Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni, che si sono riconfermati campioni mondiali per il quinto anno consecutivo. Se si calcolano anche le gare Junior, oltre a quelle Senior, il bottino azzurro cresce fino a raggiungere 38 medaglie.