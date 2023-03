Kostomarov deve essere amputato ancora, ma i medici non se la sentono: situazione critica Le ultime notizie sull’olimpionico Roman Kostomarov sono critiche e raccontano della necessità di una nuova amputazione. I medici però non possono operarlo.

A cura di Marco Beltrami

Non c'è pace per Roman Kostomarov e per i suoi familiari. Le condizioni di salute dell'ex campione e pattinatore sul ghiaccio non danno punti di riferimento. Dall'ottimismo dei giorni scorsi, al nuovo preoccupante peggioramento con i medici costretti a fare delle scelte drastiche. Il rischio che temevano tutti, ovvero quello relativo ad un riproporsi della sepsi, si è concretizzato con la necessità di una nuova amputazione.

Al classe 1977 sono stati amputati già i piedi e alcune dita delle mani. Una scelta inevitabile legata alle conseguenze dell'infezione generalizzata che ha colpito il suo corpo a seguito delle cure per la grave polmonite bilaterale. Per salvare la vita del tre volte campione del mondo, e medaglia olimpica Kostomarov, i medici hanno dovuto rimuovere dunque gli arti, frenando momentaneamente la necrosi. Un calvario durato praticamente da inizio anno ad oggi, con gli ictus a complicare la situazione e i successivi problemi ad un occhio.

Le cose sembravano essersi stabilizzate nei giorni scorsi, al punto da spingere i dottori a rimuovere a poco a poco i farmaci consentendo così al campione dello sport e dello spettacolo russo il risveglio dal coma. Tutto però senza mai smettere di tenere d'occhio la mano sinistra, gonfia e livida, a dimostrazione di una necrosi ancora in corso.

Le ultime notizie sull'olimpionico Kostomarov riportate dalla stampa russa e in particolare da Izvestia, fanno riferimento alle rivelazioni di una fonte vicina all'entourage del campione e sottolineano la necessità di una nuova amputazione. I medici che seguono l'ex atleta sanno che per non correre rischi devono amputargli parte del braccio. Il problema però è che il suo corpo indebolito, non può sostenere un'operazione di questo tipo. In particolare il cuore potrebbe non reggere un altro intervento chirurgico.

C'è dunque una pericolosa situazione di stallo dunque con l'infezione che si sta estendendo. A quanto pare Kostomarov è "gravemente" magro, e non riesce ad alzare le braccia da solo estremamente debilitato. Per respirare necessario ancora il tubicino di supporto, inserito nella gola, con lo staff dell'ospedale costretto ad un lavoro eccezionale. La fonte infatti ha spiegato: "Gli inservienti devono fargli cambiare posizione ogni due ore e sul suo letto viene installato un materasso antidecubito". Insomma l'incubo è tutt'altro che finito.