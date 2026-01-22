Kasparov sedotto da Faustino Oro, conia il soprannome perfetto: “Chessi”, è il Messi degli scacchi

A soli 12 anni Faustino Oro è sempre il più indiscusso fenomeno del mondo degli scacchi, ammaliando con le sue giocate anche i più quotati fuoriclasse, come il campione del mondo in carica, Magnus Carlsen o autentiche icone come il leggendario 13 volte campione mondiale Garry Kasparov che non ha saputo resistere di fronte all'ennesima prodezza del giovanissimo talento argentino, coniandogli il soprannome perfetto: "Chessi!", una crasi tra la parola scacchi in inglese ("chess") e Sua Maestà Leo Messi, cui Faustino Oro è stato paragonato.

Garry Kasparov stupefatto dall'ultima performance di Faustino Oro: "Chessi!"

A far esplodere l'entusiasmo dell'oggi 61enne mito sovietico degli scacchi, Garry Kasparov, è stata l'ultima prestazione semplicemente strabiliante di Faustino Oro al Tata Steel Chess Festival, dove al quinto turno ha dato una lezione ad un altro prodigio emergente, la 15enne cinese Miaoyi Lu, numero 1 al mondo tra gli Under20. Per capire la portata di quanto compiuto dal dodicenne genio argentino servono dati e numeri: ha raggiunto una precisione pari al 95,7% durante la partita, in sole 27 mosse, posizionandosi subito al primo posto della classifica parziale. Una prestazione che è stata osannata da Kasparov sui social con una semplice parola: "Chessi!"

Faustino Oro, il "Messi degli Scacchi": "Un giorno Leo sarà fortunato a essere paragonato a lui"

Il neologismo dell'ex campione sovietico non è altro che una crasi tra due ben precisi termini: "Chess" che in inglese significa scacchi e Messi, il nome della Pulga, fuoriclasse del calcio e connazionale di Faustino Oro. Così, ecco fatto: il "Messi degli scacchi" ha trovato anche il suo soprannome perfetto a dimostrazione di una qualità senza eguali. Oro aveva già concluso il 2025 strabiliando tutti, superando il suo stesso record totale, ricevendo il titolo di "Chess Kid of the Year" – il più Giovane Scacchista dell'anno – e ha iniziato il 2026 nel modo migliore possibile nel torneo che si sta tenendo nei Paesi Bassi. "Ho imparato ad apprezzare Messi sempre di più" ha detto anche Magnus Carlsen parlando di Oro, "ma penso che Fausti sia molto più bravo a 12 anni di quanto non lo fosse Messi alla sua stessa età. Un giorno, Messi sarà fortunato a essere paragonato a lui".

Faustino Oro, il fenomeno degli scacchi che ha iniziato per caso durante la pandemia

La carriera di Faustino è stata tanto impressionante quanto fulminea: il dodicenne argentino ha iniziato a giocare a scacchi quasi per caso, durante il lookdown per la pandemia e da allora non si è più fermato. I suoi numeri sono incredibili: nel 2024 è diventato il più giovane International Master di tutta la storia scacchistica mondiale a soli 10 anni e 8 mesi mentre nel 2025 in un torneo di Madrid ha ottenuto un punteggio complessivo di 2.759, che gli storici degli scacchi annoverano come la più alta performance di sempre di un under 12.