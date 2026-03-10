Jutta Leerdam svela il regalo di Jake Paul da mezzo milione di euro: “Ma i soldi non fanno la felicità”

Jutta Leerdam è stata una delle protagoniste delle Olimpiadi Invernali con un oro e un argento nel pattinaggio di velocità, accompagnata dal suo inseparabile fidanzato Jake Paul che si è commosso davanti ai suoi successi. L'olandese è una delle atlete più forti nella sua specialità ma è nota al grande pubblico anche per la relazione con il pugile e youtuber che l'ha trasformata in un'influencer da sei milioni e mezzo di followers: sui social condivide le immagini dei suoi allenamenti e dei viaggi, mostrando uno stile di vita lussuoso che ha fatto scoppiare le polemiche prima dei Giochi, dato che era arrivata a Milano su un costosissimo jet privato.

Il suo compagno non le fa mancare niente e per questo dopo le due medaglie l'ha premiata con un regalo dal valore inestimabile. L'ha sorpresa regalandogli una Mercedes-Benz Classe G color bronzo, con tanto di fiocco rosso sopra al cofano, un'automobile personalizzata dal valore di mezzo milione di euro: la pattinatrice è esplosa di gioia perché aspettava da tanto quel momento, ma nei commenti del video ha specificato che non sono le cose materiali a darle felicità.

La sorpresa di Jutta Leerdam: un SUV personalizzato da mezzo milione

Come ha scritto Jake Paul su Instagram, dopo l'oro e l'argento che Leerdam si è portata via da Milano-Cortina 2026 mancava il bronzo per completare la sua collezione. Non è arrivato con una medaglia, ma con un SUV da oltre mezzo milione di euro che ha personalizzato per la sua fidanzata come regalo dopo il duro lavoro tra allenamenti e gare. Le ha coperto gli occhi e poi le ha rivelato la sorpresa: la pattinatrice è esplosa di gioia e si è messa immediatamente al volante della sua Mercedes-Benz Classe G per fare un giro del quartiere, promettendo poi ai suoi followers di mostrare nel dettaglio tutti gli interni.

Nei commenti tanti tifosi si sono congratulati con lei per il regalo meritato, ma non sono mancate le malelingue che hanno messo bocca sul rapporto tra lei e Jake Paul. "Se non fosse stato ricco non gli avrebbe nemmeno parlato" ha detto uno dei suoi followers, ma Leerdam ha risposto a tutte le critiche con un unico commento che spiega tutto: "Sono davvero molto grata per questa splendida auto, ma alla fine dei conti non è questo che rende felici. La felicità sta nel tempo trascorso con il proprio partner e la propria famiglia. La vita consiste nel lavorare sodo e creare quanti più ricordi possibile con i propri cari finché possiamo. Non vedo l'ora di andare a prendere la mia famiglia con la mia nuova auto". Una lezione di vita che non ha convinto proprio tutti ma che ha voluto specificare per mettere tutto in chiaro.