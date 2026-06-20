Justin Gaethje spiega come ha devastato Ilia Topuria all’UFC 250: “Tempismo e inferno”

Il fighter MMA ha parlato a distanza di una settimana della vittoria all’evento della Casa Bianca. “Sono riuscito a cambiare il suo ritmo ogni uno o due secondi e questo l’ha completamente spiazzato”

Justin Gaehtje ha letteralmente distrutto Ilia Topuria all’evento UFC 250 Casa Bianca.

Justin Gaethje usa un paio di parole per spiegare qual è il segreto della sua vittoria devastante contro Ilia Topuria all'UFC 250 combattuto alla Casa Bianca. Il campione spagnolo-georgiano è stato costretto al ritiro per le condizioni drammatiche in cui era ridotto: alla seconda ripresa non vedeva più quasi nulla, accecato dalle orbite tumefatte e gonfie, sofferente per le gravi lesioni al volto riportate a causa dei fendenti violenti incassati. "Tempismo e inferno", riduce tutto a questo il fighter americano e sintetizza in maniera laconica come ha fatto in 4 round a imporre la propria legge nell'ottagono, conquistando il trionfo più importante della sua carriera e il grande palcoscenico della MMA sotto gli occhi di Donald Trump. "Se non vedi il mio viso pieno di sangue è solo perché i suoi colpi mi hanno sfiorato appena", ha aggiunto. Una prestazione e un risultato che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, soprattutto perché Topuria arrivava all'incontro da favorito.

Gaethje e il trionfo più importante della carriera

Prima dell'evento UFC alla Casa Bianca, Gaethje aveva già costruito una carriera di altissimo livello: detiene un record professionistico di 28 vittorie (la maggior parte per KO tecnico) e 5 sconfitte nelle MMA e la cintura BMF ottenuta battendo Dustin Poirier. Ma il sogno di diventare campione indiscusso gli era sempre sfuggito nei momenti decisivi. Questa volta, no. Aveva l'occasione tra le mani e non se l'è lasciata sfuggire.

Intervenuto al programma Pat McAfee Show, Gaethje ha spiegato quale sia stato il fattore determinante della sua vittoria e come fa a infliggere così tanti danni ai suoi avversari… nel caso specifico, Topuria. "Tutto si riduce a una sola parola: tempismo", il vero segreto è la capacità di colpire nel momento giusto e neutralizzare gli attacchi dell'avversario non solo la resistenza ai colpi. "Quando non vedi il mio volto pieno di lividi o di sangue pensi che abbia una pelle durissima. In realtà, mentre lui prova a colpirmi, io devio continuamente i suoi diretti. I colpi mi sfiorano appena", ha aggiunto.

La strategia vincente: "Gli avevo promesso l'inferno"

L'americano ha poi sottolineato quelle che considera le sue qualità migliori nell'affondare i colpi più devastati con effetto sorpresa. Come un abile scacchista è come se vedesse in anticipo cosa può accadere, la reazione dell'avversario e il modo migliore, più efficace per picchiare laddove è più debole, sguarnito. La rapidità con cui riesce a leggere e interpretare ciò che accade all'interno dell'ottagono s'è rivelata micidiale contro Topuria che è stato letteralmente travolto.

Tempismo, mentalità, capacità di lettura del combattimento che è come annusare il sangue nell'aria. Nella sfida dominata nel giardino della White House ha dato un saggio di questa combinazione letale tra tecnica, intuito e intelligenza tattica che ha stordito il rivale. "Sono riuscito a cambiare il suo ritmo ogni uno o due secondi e questo l'ha completamente spiazzato. Il mio è stato un incontro perfetto", ha raccontato.

Ilia Topuria col volto tumefatto durante l’incontro con Gaithje

Oltre all'aspetto tecnico, Gaethje ha evidenziato l'importanza della preparazione mentale. Prima dell'incontro aveva immaginato perfino lo scenario peggiore: essere messo KO e fallire davanti a tutti. Accettare questo scenario gli ha permesso di vincere la paura ed entrare nell'ottagono senza il peso delle aspettative. "A Topuria avevo detto che dal secondo o terzo round avrebbe vissuto l'inferno. Ed è esattamente quello che è successo".