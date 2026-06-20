Justin Gaethje spiega come ha devastato Ilia Topuria all’UFC 250: “Tempismo e inferno”
Justin Gaethje usa un paio di parole per spiegare qual è il segreto della sua vittoria devastante contro Ilia Topuria all'UFC 250 combattuto alla Casa Bianca. Il campione spagnolo-georgiano è stato costretto al ritiro per le condizioni drammatiche in cui era ridotto: alla seconda ripresa non vedeva più quasi nulla, accecato dalle orbite tumefatte e gonfie, sofferente per le gravi lesioni al volto riportate a causa dei fendenti violenti incassati. "Tempismo e inferno", riduce tutto a questo il fighter americano e sintetizza in maniera laconica come ha fatto in 4 round a imporre la propria legge nell'ottagono, conquistando il trionfo più importante della sua carriera e il grande palcoscenico della MMA sotto gli occhi di Donald Trump. "Se non vedi il mio viso pieno di sangue è solo perché i suoi colpi mi hanno sfiorato appena", ha aggiunto. Una prestazione e un risultato che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, soprattutto perché Topuria arrivava all'incontro da favorito.
Gaethje e il trionfo più importante della carriera
Prima dell'evento UFC alla Casa Bianca, Gaethje aveva già costruito una carriera di altissimo livello: detiene un record professionistico di 28 vittorie (la maggior parte per KO tecnico) e 5 sconfitte nelle MMA e la cintura BMF ottenuta battendo Dustin Poirier. Ma il sogno di diventare campione indiscusso gli era sempre sfuggito nei momenti decisivi. Questa volta, no. Aveva l'occasione tra le mani e non se l'è lasciata sfuggire.
Intervenuto al programma Pat McAfee Show, Gaethje ha spiegato quale sia stato il fattore determinante della sua vittoria e come fa a infliggere così tanti danni ai suoi avversari… nel caso specifico, Topuria. "Tutto si riduce a una sola parola: tempismo", il vero segreto è la capacità di colpire nel momento giusto e neutralizzare gli attacchi dell'avversario non solo la resistenza ai colpi. "Quando non vedi il mio volto pieno di lividi o di sangue pensi che abbia una pelle durissima. In realtà, mentre lui prova a colpirmi, io devio continuamente i suoi diretti. I colpi mi sfiorano appena", ha aggiunto.
La strategia vincente: "Gli avevo promesso l'inferno"
L'americano ha poi sottolineato quelle che considera le sue qualità migliori nell'affondare i colpi più devastati con effetto sorpresa. Come un abile scacchista è come se vedesse in anticipo cosa può accadere, la reazione dell'avversario e il modo migliore, più efficace per picchiare laddove è più debole, sguarnito. La rapidità con cui riesce a leggere e interpretare ciò che accade all'interno dell'ottagono s'è rivelata micidiale contro Topuria che è stato letteralmente travolto.
Tempismo, mentalità, capacità di lettura del combattimento che è come annusare il sangue nell'aria. Nella sfida dominata nel giardino della White House ha dato un saggio di questa combinazione letale tra tecnica, intuito e intelligenza tattica che ha stordito il rivale. "Sono riuscito a cambiare il suo ritmo ogni uno o due secondi e questo l'ha completamente spiazzato. Il mio è stato un incontro perfetto", ha raccontato.
Oltre all'aspetto tecnico, Gaethje ha evidenziato l'importanza della preparazione mentale. Prima dell'incontro aveva immaginato perfino lo scenario peggiore: essere messo KO e fallire davanti a tutti. Accettare questo scenario gli ha permesso di vincere la paura ed entrare nell'ottagono senza il peso delle aspettative. "A Topuria avevo detto che dal secondo o terzo round avrebbe vissuto l'inferno. Ed è esattamente quello che è successo".