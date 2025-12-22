John Cena svela perché sorrideva nel momento di fine carriera: era la morte, non il wrestling

Quel sorriso fin troppo evidente che si era disegnato sul volto di John Cena nell'esatto momento in cui il leggendario wrestler aveva fatto segno all'arbitro che non ce la faceva più a resistere alla morsa al collo di Gunther era stato inizialmente collegato – da chi aveva ferocemente criticato quel finale di carriera così umiliante – alla volontà di John di far sapere a tutti che lui stava acclaratamente recitando la parte dello sconfitto impostagli dalla sceneggiatura della WWE. Perché un mito come Cena poteva sì perdere il suo ultimo match, come è ormai tradizione consolidata, ma farlo per sottomissione, ovvero abbandono, è apparso a molti la negazione dell'intera sua carriera, basata proprio sul "non mollare mai". E invece nessuna dissociazione, il pluricampione a quanto pare era d'accordo su tutto, come ha spiegato il capo della WWE Triple H, parlando del "fare la cosa giusta per questa industria".

E allora perché John Cena sorrideva nell'attimo esatto che poneva fine alla sua vita sportiva? Lo ha chiarito lui stesso, facendo un parallelo con l'addio alla nostra esistenza terrena. In quel sorriso c'era un forte simbolismo, come ha spiegato al podcast di Cody Rhodes, dove ha definito il suo scontro con Gunther "qualcosa di meraviglioso" e si è aperto alle emozioni provate: "Il match di sabato ha superato di gran lunga qualsiasi cosa avessi nel cuore e nell'anima. In quel momento so che sono là fuori un'ultima volta. Io sono là fuori e tutti odiano il ragazzo con cui sto lavorando. Mi applaudono tutti. È fottutamente raro. È tutto ciò che predico sulla storia, sul dramma e sul dialogo con il pubblico… Quelli che amo sono in prima fila, so che i miei colleghi mi guardano sul monitor in fondo".

John Cena svela il motivo del sorriso negli ultimi istanti della sua carriera contro Gunther: era come un necrologio

Poi la conversazione tra Cena e Rhodes si è spostata sul finale dell'incontro: per spiegare il sorriso sul suo volto in quegli ultimi istanti, il lottatore ha fatto un paragone di grande impatto con un necrologio, ammettendo che la sua espressione intendeva trasmettere l'idea che "questa persona è morta serenamente", simboleggiando così l'accettazione assolutamente tranquilla della conclusione (in quel modo) della sua leggendaria carriera.

Cena ha articolato il concetto: "Se pensi a qualcuno, allo scenario di una perdita per cause naturali o a qualsiasi altro modo immaginiamo nella nostra vita, tutti noi ci siamo passati. Le persone lottano e lottano, ma resistono giusto il tempo necessario per assicurarsi di dire addio a tutte le persone importanti nella loro vita. Quella giornata intera è stata piena di conversazioni significative e delicate. Alla fine ti rendi conto di aver riallacciato i rapporti con tutte le persone che ami. Fisicamente mi sento benissimo. Credo sia giunto il momento di esalare l'ultimo respiro. Odio tornare continuamente ai necrologi, ma quello era il senso: ‘Questa persona è morta serenamente'…".