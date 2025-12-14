John Cena finisce la carriera in maniera umiliante, pubblico inferocito: gli scappa un sorrisetto

La leggenda del wrestling John Cena ha terminato stanotte la sua carriera perdendo il match contro Gunther: è stato un finale umiliante per il 48enne, che si è arreso per sottomissione. Il pubblico non l’ha presa bene, insultando e fischiando il boss della WWE Triple H, ritenuto responsabile della “sceneggiatura” che non ha reso onore a uno dei più grandi wrestler della storia.

Ma che finale è? Questo hanno pensato le migliaia di persone presenti nella Capital One Arena di Washington e i milioni di spettatori che hanno assistito in TV all'ultimo, attesissimo match della carriera di John Cena. Immaginate un finale diverso per ‘Titanic', con Jack che "deve morire" da copione per dare un senso alla storia, ma invece di sacrificare eroicamente la sua vita per salvare quella dell'amata Rose, si arrende banalmente affogando nella sua cabina. Ora torniamo al 48enne leggendario wrestler del Massachusetts, al quale la "sceneggiatura" del suo ultimo combattimento contro il più giovane e rampante Gunther imponeva di perdere. Una scelta comprensibile, visto che il suo avversario è il futuro della WWE e lui (forse) non si vedrà più sul ring. E tuttavia c'è modo e modo: la storyline scritta a tavolino prevedeva che cedesse per "sottomissione" e così è stato.

Il finale deludente dell'ultimo match della carriera di John Cena: per i tifosi è stato umiliato

Non dunque messo al tappeto e contato dopo qualche iconica mossa di Gunther, ma semplicemente arreso, sottomesso, in un'altra parola umiliato. Cena, il wrestler più decorato nella storia della WWE, si è dato per vinto segnalando all'arbitro che non ce la faceva più a causa della presa al collo del 38enne avversario. È stato dunque così che John ha concluso il suo tour di ritiro durato un anno: nel "Saturday Night's Main Event", di fronte a oltre 19mila persone nell'arena di Washington, ha perso per sottomissione per la prima volta da 21 anni a questa parte e solo per la quarta volta in tutta la sua carriera.

L’ultimo saluto al suo pubblico di John Cena: uno dei più grandi wrestler di sempre con ben 17 titolo mondiali

Cena ha messo in atto diverse sue mosse distintive, tra cui la sua ‘Five Knuckle Shuffle' e la ‘Attitude Adjustment', ma alla fine non è riuscito a resistere (come da copione) alle numerose prese al collo dell'austriaco Gunther, già due volte campione dei pesi massimi della WWE. Dopo aver rotto la presa più volte, alimentando le speranze del pubblico che riuscisse a ribaltare le sorti dell'incontro, nell'ultima presa John ha guardato dritto in telecamera, ha fatto un sorrisetto e si è arreso, facendo cenno all'arbitro di interrompere il match e dare la vittoria a Gunther. Un gesto di resa che aveva fatto l'ultima volta nel 2004, mollando contro Kurt Angle.

La reazione rabbiosa del pubblico: il boss della WWE Triple H insultato e subissato di fischi

Il pubblico di Washington l'ha presa malissimo: al di là del sogno sfumato di vedere uscire da vincitore un idolo amatissimo come Cena, è stata la modalità scelta per la sua uscita di scena a far piangere qualcuno sugli spalti e inferocire molti altri. Né poteva essere non notato il momento apparentemente forzato in cui John sorride prima di arrendersi, come a dire "questo è". I tifosi hanno iniziato a gridare insulti nei confronti del boss della WWE Triple H ("hai fatto una cazzata"), quando quest'ultimo si è presentato in scena, dandogli la colpa del finale ritenuto deludente e mortificante per Cena. È stato poi fischiato mentre abbracciava il wrestler e i tifosi hanno intonato cori a favore della rivale AEW mentre Triple H parlava nel post show.

Cena – che da parte sua ha ricevuto molti applausi – ha fatto un inchino finale al pubblico e prima di congedarsi ha lasciato sul ring le sue scarpe e le fasce per i polsi. "È stato un piacere servirvi in ​​tutti questi anni, grazie", ha detto.

Non ci stupiremmo se tornasse, visto che è ancora relativamente giovane e nel wrestling i rientri sono come il liquorino dopo il caffè…